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Hallan muerto, con marcas en las muñecas y nudillos a un hombre dentro de anexo en Izúcar

By Roberto Desachy / 21 junio, 2026

Desde Puebla

Un hombre de 39 años de edad fue hallado sin vida al interior de un centro de rehabilitación  sobre bulevar Revolución, en Izúcar de Matamoros.

El cuerpo fue localizado con marcas en muñecas y abrasiones en los nudillos.

La víctima, Buenaventura N, se encontraba internada en el centro de rehabilitación para adicciones y familias San Benito A.C.

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