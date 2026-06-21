Hallan muerto, con marcas en las muñecas y nudillos a un hombre dentro de anexo en Izúcar

Desde Puebla
Un hombre de 39 años de edad fue hallado sin vida al interior de un centro de rehabilitación sobre bulevar Revolución, en Izúcar de Matamoros.
El cuerpo fue localizado con marcas en muñecas y abrasiones en los nudillos.
La víctima, Buenaventura N, se encontraba internada en el centro de rehabilitación para adicciones y familias San Benito A.C.
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