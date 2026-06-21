Gabriel Biestro justifica ambulantaje: No tienen empleo formal y el ayuntamiento no usa la violencia

María Tenahua

El presidente de la comisión de Gobernación del cabildo, Gabriel Biestro Medinilla, justificó la actuación de ambulantes en el Centro Histórico.

Señaló que este ayuntamiento no actúa con violencia.

Cuestionado sobre los informales que ya están en la calle peatonal 5 de Mayo, respondió que existe orden y se dialoga con los líderes de las distintas organizaciones, para llegar a un acuerdo.

Asimismo, argumentó que en otras administraciones retiraban al ambulantaje a base de violencia y en este gobierno municipal entienden que no cuentan con un empleo formal.