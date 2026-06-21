Recibe Tonantzin Fernández constancia de capacitación en materia de Humanismo Mexicano por parte de Morena

*-Como consejera nacional, participó en la capacitación impartida por la Secretaría de Formación y Capacitación Política del partido*

Desde Puebla

*San Pedro Cholula, Pue.-* Reafirmando su compromiso con la capacitación permanente como una herramienta fundamental para fortalecer el servicio público, Tonantzin Fernández, participó en la capacitación “Humanismo Mexicano: representación y participación ciudadana”, impartida por la Secretaría de Formación y Capacitación Política de Morena, en su calidad de consejera nacional.

Durante la jornada, se abordaron los principios que distinguen a un servidor popular, destacando la importancia de ejercer cualquier responsabilidad pública con valores, ética y cercanía con la ciudadanía, siempre privilegiando el bienestar colectivo.

Al respecto, Tonantzin Fernández agradeció la participación de las y los militantes cholultecas que atendieron la convocatoria, al señalar que estos espacios permiten fortalecer los ideales y principios que dieron origen al movimiento y que hoy lo consolidan como una de las principales fuerzas políticas de América Latina.

Acompañada de militantes morenistas, reconoció la importancia de impulsar acciones de formación que contribuyan a mantener la unidad y consolidar el proyecto de transformación que encabezan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

Al concluir la capacitación, Tonantzin Fernández recibió la constancia correspondiente, refrendando su convicción de mantenerse en constante preparación para servir con responsabilidad, sensibilidad y cercanía a las y los ciudadanos.