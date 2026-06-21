Sheinbaum cierra gira por BC entre madres buscadoras y exigencias de la CNTE

Proceso

ENSENADA, BC (apro).- Con manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como de colectivos buscadores de personas desaparecidas, se llevó a cabo el último día de la gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Baja California, donde inauguró una Central de Ciclo Combinado en el municipio de Mexicali.

Al igual que en la localidad de San Quintín, el pasado viernes 19 de junio, diferentes grupos protestaron y soportaron las altas temperaturas -que rondaron los 37 grados- este domingo 21, afuera de la CCC “González Ortega”, en el Valle de Mexicali.

“Apoyo a la huelga nacional de la CNTE. ¡Abrogación de la Ley del Issste 2007! ¡Rechazo total a la nueva reforma de Issstecali contra las y los trabajadores! Ni UMAs ni Afores, sistema solidario de pensiones”, mostraron en una lona.

En otro mensaje se pudo leer “¡No a las Afores! Rechazo total al UMA. Desde 2017 me roban mi pensión. Me pagan en UMAs y no en salarios mínimos. Issste y SCJN perversos. Pensión digna jubilados”.

Al mismo tiempo, integrantes del colectivo Madres Unidas y Fuertes Oficial desplegó una lona para llamar la atención de la problemática de personas desaparecidas que se vive en la localidad.

La profesora Margarita Quiroz, una de las manifestantes, declaró a MF Noticias Mexicali, el sentido de las protestas.

“Venimos a manifestarnos. Estamos acompañado a las Madres Unidas y Fuertes, pero también a la CNTE, estamos en apoyo. Ya sabemos que se levantó la huelga, pero es un repliegue, nada más. Es para agarrar fuerzas. Estamos bastante desgastados, pero es una lucha justa y la vamos a continuar”, dijo.

Por su parte, la maestra Guadalupe Reyes también mostró mensajes para exigir tarifas eléctricas justas, otra de las problemáticas características de Mexicali, debido al factor de las altas temperaturas y la necesidad de utilizar de manera constante refrigeración para los hogares y negocios.

“Basta de recibos locos, apagones, tiraderos de postes de luz” y “Mexicali, su valle y San Felipe, urgen nuevas plantas generadoras de energía eléctrica ecológicas”, fueron parte de las exigencias.

“Tarifas nuevas: regular y de verano. La de verano que no sea de cinco meses y medio porque, en realidad es de cinco meses y medio: inicia el 15 de mayo al 31 de octubre. Que sea de 7 meses. Más kilowatts a menos precio. Y la regular, que ya nos dimos cuenta de que por causa del cambio climático mundial, el calor se adelantó. ¿Y qué sucedió? Recibos ‘locos’ aparecieron en abril, marzo, mayo, etcétera. Entonces, la regular también se tiene que cambiar”, según detalló a la Agencia Informativa RadarBC.

E Irma Leyva, líder del colectivo Madres Unidas y Fuertes, solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se pusiera a trabajar el Gobierno del Estado, al tiempo de señalar negligencia por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), según declaró a diferentes medios de comunicación.

“Acaban de salir 44 cuerpos de la (colonia Miguel) Alemán. Dicen que ya les hicieron el ADN a todos. Díganme ustedes: en una fosa salieron kilitos de cenizas. ¿Creen ustedes que ya hicieron el (estudio de) ADN? Eso es una vil mentira. Lo que queremos es que se pongan cartas en el asunto y hagan lo que les corresponde. Que haga cada quien su chamba”, remarcó la buscadora.

A la par de los grupos manifestantes, diferentes ciudadanos mostraron cartulinas en apoyo a la presidenta de México.