Cabo Verde anota su primer gol en Copas del Mundo y empata 2-2 con Uruguay

Proceso

MIAMI GARDENS, Florida (AP).- El mágico comienzo de Cabo Verde en su primera Copa del Mundo no ha terminado. Quizás apenas esté comenzando.

La pequeña nación insular que sorprendió a la favorita del torneo, España, la semana pasada, lo volvió a hacer contra Uruguay el domingo, remontando para lograr un empate 2-2.

Kevin Pina marcó de tiro libre el primer gol de Cabo Verde en la historia de la Copa del Mundo, y Helio Varela anotó el gol del empate para el que se ha convertido en uno de los equipos más sorprendentes del torneo ampliado a 48 equipos, un club que ahora tiene una posibilidad real de llegar a la fase eliminatoria.

Los aficionados caboverdianos, que vieron a su selección protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo la semana pasada al lograr un empate sin goles contra España, continuaron sus celebraciones cuando Pina lanzó un potente disparo que superó al portero Fernando Muslera, quien se lanzó en plancha, para poner el 1-0 en el marcador en el minuto 21.

Maxi Araújo y Agustín Canobbio marcaron goles con pocos minutos de diferencia al final del primer tiempo para poner a Uruguay por delante, pero Varela, minutos después de entrar al partido, sorprendió a Muslera fuera de su portería para marcar el gol del empate en el segundo tiempo y su primer gol internacional.

Varela celebró saltando a los brazos de sus compañeros y flexionando los músculos sobre sus hombros, mientras Muslera y otros jugadores uruguayos bajaban la cabeza con decepción.

Fue otro momento especial para Vozinha, de Cabo Verde, quien se convirtió en una de las estrellas revelación del torneo tras su brillante actuación contra España. El portero de 40 años contó con la presencia de su madre en las gradas; ella no pudo asistir al sorprendente empate de Cabo Verde contra España en el partido inaugural porque no pudo obtener la visa.

También fue el primer partido de la Copa del Mundo con dos porteros titulares mayores de 40 años. Muslera, que disputó su 18.ª Copa del Mundo, cumplió 40 años el 16 de junio.