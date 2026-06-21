¿Delegar decisiones fiscales a la IA? Por qué automatizar sin criterio humano amplifica el riesgo para empresas

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Ante un SAT que opera con analítica avanzada y modelos predictivos, contar con CFDI ya no garantiza protección si las empresas no pueden demostrar la materialidad, trazabilidad y evidencia de sus operaciones.

México, CDMX, junio de 2026. – Aunque la Inteligencia Artificial puede acelerar procesos y mejorar la capacidad de análisis en el entorno corporativo, su uso en la gestión tributaria no sustituye el criterio humano ni la responsabilidad empresarial. Delegar capacidades que requieren juicio y contexto a la IA puede, de hecho, amplificar las contingencias fiscales si los datos de origen son inconsistentes o carecen de trazabilidad.

Así lo expuso Jair Martínez Aguilar, Country Manager de ESTELA en México, durante su participación en el panel “La empresa que sabía demasiado: Tecnología, datos y el nuevo poder del contribuyente”, realizado en el marco del congreso América Digital México.

Durante su intervención, el especialista destacó: “Las organizaciones enfrentan una decisión importante: utilizar la IA como una herramienta para fortalecer la toma de decisiones o delegarle capacidades que requieren juicio, contexto y responsabilidad. En temas tan sensibles como el cumplimiento, la ética y la gestión de riesgos, el racional humano sigue siendo indispensable. Si los datos son inconsistentes o carecen de trazabilidad, la IA no resolverá el problema; puede incluso amplificarlo”.

El nuevo poder del SAT y la urgencia de la trazabilidad

Bajo esta premisa, el directivo de Estela enfatizó la importancia de entender que las autoridades fiscales en México operan cada vez más como organizaciones impulsadas por datos, obligando a las empresas al desafío de conocer su propia operación con el mismo nivel de profundidad y velocidad con el que la autoridad la analiza. Frente a este panorama, evolucionar de un cumplimiento reactivo hacia una gestión tributaria inteligente se ha convertido en una vía para transformar las obligaciones en una fortaleza estratégica.

Además, Martínez Aguilar advirtió que las organizaciones enfrentan un cambio de paradigma: ya no basta con cumplir obligaciones fiscales; ahora deben ser capaces de demostrar, en cualquier momento, que cada dato, documento y transacción corresponde a una operación real y sustentada. “La fiscalización dejó de ser documental para convertirse en digital, automatizada y basada en datos. El SAT ya no solicita papeles; solicita datos estructurados y consistentes”, señaló Martínez Aguilar.

“La conversación empresarial no debe centrarse únicamente en cuánta información almacenamos, sino en qué tan capaces somos de demostrar que esos datos cuentan una historia real del negocio. La diferencia entre cumplir y estar protegido radica en la capacidad de probar la materialidad de las operaciones cuando se requiere, incluso en tiempo real”, añadió.

Esta presión tecnológica tiene un sustento claro: al cierre de 2025, el SAT alcanzó una recaudación récord de 5.35 billones de pesos, impulsada por analítica de datos, auditorías electrónicas, modelos predictivos y digitalización de la fiscalización. Este nivel de sofisticación tecnológica ha fortalecido su capacidad para detectar inconsistencias y cruces de información en tiempos cada vez más cortos.

El límite del CFDI y el reto de los datos integrados

Uno de los hallazgos más relevantes presentados por ESTELA durante la conferencia es que muchas organizaciones operan bajo una falsa sensación de seguridad. En la economía digital actual, contar con un CFDI ya no significa necesariamente estar protegido. Hoy, las autoridades evalúan elementos de fondo como la materialidad de las operaciones, la razón de negocio, la evidencia digital y la consistencia de la información a lo largo de toda la organización.

“La diferencia entre una empresa que cumple y una empresa que está protegida radica en su capacidad para responder con certeza, trazabilidad y contexto ante cualquier revisión o auditoría”, afirmó Martínez.

Bajo este nuevo entorno, ESTELA advirtió que el problema de las empresas no es la falta de información, sino la dificultad para convertir grandes volúmenes de datos en una representación confiable de la realidad del negocio. Durante años, las organizaciones han acumulado información en múltiples plataformas y silos (diferentes áreas operativas), creando ecosistemas fragmentados que dificultan conectar contratos, facturas, órdenes de compra, entregables, logística y evidencia documental.

“Muchas compañías han construido enormes repositorios de datos sin garantizar que esos datos reflejen la historia real de la organización. Tener más información no necesariamente significa tener mayor visibilidad. El verdadero reto es conectar esa información para demostrar la realidad de las operaciones y anticipar riesgos antes de que lo haga una autoridad o un tercero”, explicó Martínez Aguilar.

El reto se vuelve aún más complejo porque el cumplimiento ya no se limita a la relación con el SAT. Las empresas operan dentro de un ecosistema regulatorio interconectado en el que participan autoridades, clientes, proveedores y organismos como IMSS, Infonavit, CRE y otras entidades que intercambian y validan información de manera permanente. En este contexto, cualquier inconsistencia puede amplificarse rápidamente a través de múltiples fuentes de datos.

Integración inteligente de datos, un nuevo escudo fiscal

Para ESTELA, las organizaciones más resilientes serán aquellas capaces de transformar el cumplimiento en una capacidad permanente de demostración, integrando datos, documentos y procesos para generar evidencia confiable, responder con rapidez a cualquier requerimiento y operar con mayor certeza en entornos cada vez más fiscalizados.

En este modelo, las compañías que implementan controles preventivos mantienen evidencia digital y garantizan trazabilidad no solo blindan su operación ante auditorías, sino que también obtienen una visibilidad sin precedentes para la toma de decisiones.

“La facturación electrónica dejó de ser un requisito burocrático para convertirse en un activo de negocio. Sin embargo, el verdadero poder ya no está en solo contar con datos, sino en entenderlos, integrarlos y demostrarlos en tiempo real. ‘Saber demasiado’ es el nuevo poder del contribuyente y radica en conocer su operación antes de que lo haga la autoridad. Al analizar datos, integrar de forma inteligente y automatizar procesos, las empresas pasan de ser reactivas a la norma a anticipar riesgos y optimizar costos. En un entorno fiscal exigente, gobernar los datos fiscales es gobernar el rumbo del negocio”, concluyó Martínez.