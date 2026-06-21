Hoy: 2da jornada de los Grupos G y H

- España, Bélgica y Uruguay necesitan la victoria para clasificar a dieciseisavos de final.
Leonardo Guzmán Hernández
La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este domingo con la segunda fecha de los Grupos G y H, una jornada que podría comenzar a definir el destino de varias selecciones. España, Bélgica y Uruguay llegan con la obligación de sumar de a tres tras dejar escapar puntos importantes en sus respectivos debuts, mientras que Irán, Egipto y Cabo Verde buscarán mantener el buen paso mostrado en la primera jornada.
La actividad arrancará a las 10:00 horas con el duelo entre España y Arabia Saudita, donde la Furia Roja intentará recuperarse tras el sorpresivo empate sin goles frente a Cabo Verde. Más tarde, a las 13:00 horas, Bélgica se medirá a Irán en un encuentro clave para ambos conjuntos dentro del Grupo G.
Por la tarde, a las 16:00 horas, Uruguay enfrentará a Cabo Verde con la necesidad de conseguir su primera victoria del torneo, mientras que los africanos buscarán seguir haciendo historia en su debut mundialista.
La jornada cerrará a las 19:00 horas con el choque entre Nueva Zelanda y Egipto, dos selecciones que llegan con opciones reales de acercarse a la clasificación.
Partidos de hoy (hora del centro de México)
España vs Arabia Saudita | 10:00 horas
Bélgica vs Irán | 13:00 horas
Uruguay vs Cabo Verde | 16:00 horas
Nueva Zelanda vs Egipto | 19:00 horas
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