Hoy: 2da jornada de los Grupos G y H

España, Bélgica y Uruguay necesitan la victoria para clasificar a dieciseisavos de final.

Leonardo Guzmán Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este domingo con la segunda fecha de los Grupos G y H, una jornada que podría comenzar a definir el destino de varias selecciones. España, Bélgica y Uruguay llegan con la obligación de sumar de a tres tras dejar escapar puntos importantes en sus respectivos debuts, mientras que Irán, Egipto y Cabo Verde buscarán mantener el buen paso mostrado en la primera jornada.

La actividad arrancará a las 10:00 horas con el duelo entre España y Arabia Saudita, donde la Furia Roja intentará recuperarse tras el sorpresivo empate sin goles frente a Cabo Verde. Más tarde, a las 13:00 horas, Bélgica se medirá a Irán en un encuentro clave para ambos conjuntos dentro del Grupo G.

Por la tarde, a las 16:00 horas, Uruguay enfrentará a Cabo Verde con la necesidad de conseguir su primera victoria del torneo, mientras que los africanos buscarán seguir haciendo historia en su debut mundialista.

La jornada cerrará a las 19:00 horas con el choque entre Nueva Zelanda y Egipto, dos selecciones que llegan con opciones reales de acercarse a la clasificación.

Partidos de hoy (hora del centro de México)

España vs Arabia Saudita | 10:00 horas

Bélgica vs Irán | 13:00 horas

Uruguay vs Cabo Verde | 16:00 horas

Nueva Zelanda vs Egipto | 19:00 horas