En pleno Día del Padre, asesinaron a un hombre en Izúcar de Matamoros

Desde Puebla
Cuando las familias se preparaban, para honrar a los padres, la violencia marcó con sangre la junta auxiliar de San Juan Raboso, en Izúcar de Matamoros, mixteca poblana.
José N, 56 años, fue ejecutado a balazos en plena vía pública.
Alrededor de las 06:30 horas de este domingo sobre la calle Cinco Oriente, entre cinco y tres Norte, a escasos metros de la base de combis que conecta Raboso con la cabecera municipal Izúcar de Matamoros.
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