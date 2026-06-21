En pleno Día del Padre, asesinaron a un hombre en Izúcar de Matamoros

Desde Puebla

Cuando las familias se preparaban, para honrar a los padres, la violencia marcó con sangre la junta auxiliar de San Juan Raboso, en Izúcar de Matamoros, mixteca poblana.

José N, 56 años, fue ejecutado a balazos en plena vía pública.

Alrededor de las 06:30 horas de este domingo sobre la calle Cinco Oriente, entre cinco y tres Norte, a escasos metros de la base de combis que conecta Raboso con la cabecera municipal Izúcar de Matamoros.