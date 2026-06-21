Arzobispo de Puebla llamó a vencer el miedo, la violencia y felicitó a los padres en su día

Jorge Barrientos

Durante la celebración de la tradicional misa dominical en la Catedral de Puebla, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, hizo un llamado a los fieles a no dejarse vencer por el miedo frente a los problemas de violencia e inseguridad que enfrenta la sociedad, al tiempo que envió un mensaje de felicitación y reconocimiento a todos los padres en el marco de su día.

La eucaristía incluyó a sacerdotes del Opus Dei, en el contexto de la próxima celebración litúrgica de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador de esta institución, cuya festividad se conmemora el próximo 26 de junio.

Durante su homilía, el prelado destacó la importancia del domingo como el día central de la vida cristiana, al ser el momento privilegiado para la celebración de la Eucaristía, la convivencia familiar y la reflexión sobre la Palabra de Dios.

Sánchez Espinosa recordó que la Iglesia se encuentra actualmente en el llamado Tiempo Ordinario, etapa que sigue a las celebraciones de la Pascua y Pentecostés, y que incluye importantes festividades como el Corpus Christi, la Solemnidad de la Santísima Trinidad y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a quien está dedicado todo el mes de junio.

Al referirse a las lecturas bíblicas del día, el arzobispo resaltó el mensaje de confianza en Dios y de fortaleza espiritual ante las adversidades.

“Las palabras del Evangelio son claras: no tengan miedo. No tengan miedo a quienes pueden dañar el cuerpo, porque por encima de todo está nuestra fe y nuestra confianza en Dios”, expresó.

Mensaje por el Día del Padre

En el marco de la celebración del Día del Padre, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa dedicó una felicitación especial a todos los papás, reconociendo la importancia de su papel dentro de las familias.

Pidió a Dios bendiciones para quienes ejercen la paternidad y recordó con oración a aquellos padres que ya fallecieron.

“Felicidades a todos los papás.

Le pido a Dios por quienes tienen la misión de ser padres y formar, junto con sus esposas, una familia. Y por quienes ya partieron, que el Señor los tenga gozando de su presencia”, señaló.

El arzobispo retomó además una reflexión de San Josemaría Escrivá de Balaguer, quien afirmaba que un hijo de Dios no debe tener miedo ni a la vida ni a la muerte, porque encuentra en Dios Padre el fundamento de su existencia.

Llamado ante la inseguridad y la violencia

En otro momento de su mensaje, el líder de la Iglesia católica poblana reconoció que actualmente muchas familias viven preocupadas por la inseguridad y la violencia que se registran en distintas regiones del país.

Sin embargo, exhortó a la población a mantener la esperanza y continuar con sus actividades cotidianas apoyados en la fe.

“Vivimos momentos difíciles de inseguridad y violencia, pero con la ayuda de Dios debemos seguir adelante con nuestras actividades diarias, nuestros trabajos y nuestras responsabilidades. No podemos permitir que el miedo nos paralice”, afirmó.

Finalmente, Sánchez Espinosa invitó a los fieles a fortalecer su vida espiritual mediante el amor, la confianza y la fidelidad a Dios, recordando que Él es un padre amoroso, generoso para perdonar y siempre dispuesto a acompañar a sus hijos en los momentos más complejos.