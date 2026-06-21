Japón golea; Ecuador se complica

Los asiáticos quedaron cerca de los dieciseisavos de final, mientras que la “Tri” no pudo superar a Curazao

Desde Puebla

La segunda jornada del Grupo F dejó a Japón muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final tras golear 4-0 a Túnez en una de las exhibiciones más contundentes de la fecha.

Los japoneses fueron ampliamente superiores y resolvieron el encuentro con autoridad para colocarse entre los líderes de su sector.

Mientras tanto, en el Grupo E, Ecuador no pudo pasar del empate sin goles ante Curazao en un partido donde la selección sudamericana tuvo mayores oportunidades, pero careció de contundencia frente al arco rival.

El conjunto caribeño resistió los ataques ecuatorianos y sumó un punto histórico que le permite mantenerse con vida rumbo a la última jornada.

Con estos resultados, Japón quedó a un paso de la clasificación y buscará asegurar el liderato en su próximo compromiso. Ecuador, en cambio, está obligado a sumar ante Alemania para mantener sus aspiraciones de avanzar, mientras que Curazao conserva opciones de luchar por un lugar en la siguiente ronda.