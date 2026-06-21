Egresado BUAP destaca con su proyecto “Capulín Kalpolli. Cine que cambia vidas, escuela de Cine para Infancias Vulnerables”

Desde Puebla

José Luis Muñoz Meneses, egresado del Colegio de Procesos Educativos, lidera el proyecto Capulín Kalpolli. Cine que cambia vidas, escuela de Cine para Infancias Vulnerables, que obtuvo el tercer lugar del programa “Jóvenes Imparables en Juntas Auxiliares”.

El objetivo del proyecto consiste en acercarse a las comunidades del estado para compartir cine, educación y medio ambiente, consolidando los esfuerzos para poder compartirlo de manera gratuita y de fácil acceso.

“Jóvenes Imparables en Juntas Auxiliares” es una iniciativa impulsada por el Instituto de la Juventud del municipio de Puebla y busca abrir oportunidades para las nuevas generaciones interesadas en emprender, desarrollar negocios y consolidar propuestas con impacto social y económico.

“Capulín Kalpolli” es un proyecto para infancias, acerca el cine comunitario a los sectores más vulnerables del estado de Puebla.

A través de una metodología educativa, combinamos cine, educación y medio ambiente para recuperar saberes bioculturales, la memoria de las comunidades y aprender en conjunto de las niñas y los niños.”