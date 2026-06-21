Sheinbaum anuncia consulta en agosto para conocer las ‘verdaderas necesidades’ del magisterio

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La presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que el gobierno federal iniciará en agosto una consulta “escuela por escuela” para evaluar las necesidades del sector educativo, tras el retiro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Ciudad de México.

Consultada durante una gira por Tijuana, Baja California, sobre la retirada de la disidencia magisterial del centro histórico capitalino, la mandataria señaló que las secretarías de Gobernación y de Educación Pública informarán los últimos términos de la negociación con el magisterio.

Además, Sheinbaum adelantó que en agosto comenzará la consulta directa con escuelas y docentes para definir “cuál es el futuro” y cuáles son “las verdaderas necesidades” del magisterio en el país.

El anuncio ocurre después de que la CNTE comenzó el viernes por la tarde a levantar la concentración que mantuvo durante 19 días el Zócalo capitalino, como parte de sus protestas contra políticas educativas y laborales del Gobierno federal.

Durante esas movilizaciones, integrantes de la coordinadora realizaron bloqueos a vías de comunicación, protestas en distintos puntos de la capital e incluso daños a infraestructura instalada por el Mundial, torneo que la disidencia magisterial había advertido que intentaría impedir o incomodar como parte de su presión al Gobierno.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, negó que los recursos vinculados con la atención al magisterio, incluidos 800 millones de pesos atribuidos a la sección de Oaxaca, hayan sido ofrecidos a la CNTE para que retirara su concentración permanente.