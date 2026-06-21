Rectora Lilia Cedillo signa Carta Intención de la BUAP con Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e IA

María Huerta

La BUAP participó en la firma de la Carta Intención del Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial, convocada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), una iniciativa federal que suma los esfuerzos de nueve instituciones de educación superior y centros de investigación, para fortalecer e interconectar estratégicamente la infraestructura tecnológica con la que ya cuenta México y dar solución a los principales desafíos sociales.

La rectora de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez celebró la iniciativa de Rosaura Ruiz Gutiérrez, al asegurar que fortalecerá de manera decisiva la investigación y el desarrollo tecnológico en nuestro país, sobre todo la investigación aplicada, que dará respuesta a problemas que aquejan a la población.

“No sólo sumaremos infraestructura, también el talento humano. Con estas alianzas nos damos cuenta que hemos recorrido un camino, pero cuando estos esfuerzos, recursos humanos e infraestructura se unen, podemos garantizar resultados exitosos”.

Por su parte, la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, indicó que este trabajo colectivo a través del supercómputo y la Inteligencia Artificial permitirá abordar problemáticas nacionales de mejor manera, pues no sólo se aplicará tecnología, también el análisis.

Este documento fue signado por la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, además de las y los representantes de la BUAP, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE); de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav); la Universidad de Sonora (UNISON); de Guadalajara (CADS); el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT); el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT); Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el documento firmado, los participantes se comprometieron a ampliar el acceso a sus recursos de supercómputo mediante convocatorias basadas en méritos científicos, en promover proyectos de investigación de alto impacto nacional, formar talento especializado y desarrollar un modelo de gobernanza que garantice una participación transparente.

El cómputo de alto rendimiento permite desde la modelación climática, el desarrollo de fármacos, la simulación de materiales, entre otros grandes proyectos que requieren de una gran capacidad de cómputo masiva, coordinada y accesible.

La infraestructura ya existe, pero la firma de esta carta propone construir un puente entre estas instituciones para lograr un fin común.

Además, el proyecto se sustenta en cuatro pilares: gobernanza, reglas claras y ética en el empleo de los recursos y uso del cómputo de alto rendimiento; telecomunicación y ciberseguridad; procesamiento y almacenamiento; e investigación y vinculación.