Ya está lista la Feria de Atlixco 2026; Ariadna Ayala presenta la increíble cartelera

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La presidenta de Atlixco Ariadna Ayala presentó la cartelera artística de la Feria de Atlixco 2026, que se llevará a cabo del 18 al 26 de julio en el Centro de Convenciones de Atlixco, con una programación diseñada para reunir a familias, visitantes y amantes del entretenimiento.

Ariadna Ayala destacó que esta celebración fue recuperada en 2022, luego de una década sin realizarse, y que hoy se consolida como un espacio que impulsa la convivencia familiar, fortalece el turismo y genera desarrollo económico para Atlixco.

Durante nueve días, las y los asistentes podrán disfrutar de espectáculos con artistas como Yuri, Mara Escalante, Alberto El Patrón, Molotov, Aarón y su Grupo Ilusión, Los Acosta, El Bebeto y, para los más pequeños, el espectáculo de Patrulla Cachorro.

Además, la feria contará con juegos mecánicos, área de expositores y muchas actividades más. El costo de acceso será de 50 pesos y el boleto preferente tendrá un costo de 350 pesos. Para las personas con discapacidad pagarán la zona en 50 pesos mostrando su credencial de elector para que tengan zona preferencial.

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