Estados Unidos vence a Australia y es el segundo clasificado a los dieciseisavos de final

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Estados Unidos se convirtió en el segundo equipo clasificado a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, después de derrotar 2-0 a Australia en Seattle. Los anfitriones sumaron su segunda victoria consecutiva y dieron un paso firme hacia el liderato del Grupo D.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino tomó ventaja desde muy temprano gracias a un autogol del defensor Cameron Burgess al minuto 11. Los estadounidenses mantuvieron el control del encuentro y ampliaron la diferencia antes del descanso, cuando Alex Freeman apareció para marcar el segundo tanto al 43′, anotación que fue validada tras la revisión del VAR. Australia intentó reaccionar en la segunda mitad, pero nunca encontró la fórmula para romper la sólida defensa local.

Con seis puntos de seis posibles, Estados Unidos aseguró su presencia en la siguiente ronda y se une a México como las primeras selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final del torneo. Además, los norteamericanos quedaron muy cerca de amarrar el liderato del Grupo D, que definirán en la última jornada cuando enfrenten a Turquía. Australia, por su parte, se jugará la clasificación frente a Paraguay.