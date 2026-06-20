Marruecos vence a Escocia y está a un paso de la clasificación

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Marruecos dio un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 1-0 a Escocia en la segunda jornada del Grupo C. Los africanos sumaron cuatro puntos en el torneo y quedaron muy cerca de asegurar su presencia en la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi golpeó prácticamente desde el arranque del encuentro. Apenas al minuto 2, Ismael Saibari aprovechó una oportunidad dentro del área para marcar el único gol del partido y adelantar a los Leones del Atlas. A partir de ese momento, Marruecos supo manejar la ventaja ante una selección escocesa que intentó reaccionar, pero no encontró la forma de superar la defensa africana.

Con este resultado, Marruecos se mantiene invicto tras empatar con Brasil en su debut y confirma que sigue siendo una de las selecciones más competitivas del torneo. En la última jornada enfrentará a Haití con la posibilidad de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que Escocia quedó obligada a sumar frente a Brasil para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.