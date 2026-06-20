Brasil golea a Haití y toma el liderato del Grupo C

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Brasil consiguió su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 3-0 a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Tras el empate frente a Marruecos en la jornada inaugural, la Canarinha respondió con autoridad y asumió el liderato del Grupo C gracias a su mejor diferencia de goles.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti resolvió el encuentro desde la primera mitad. Matheus Cunha fue la gran figura al marcar un doblete antes del descanso, mientras que Vinícius Júnior apareció en el tiempo añadido del primer tiempo para firmar el 3-0 definitivo. Aunque Brasil dominó el marcador, el funcionamiento colectivo todavía dejó algunas dudas pese a la contundente victoria.

Con este resultado, Brasil llegó a cuatro puntos y tomó el primer lugar del Grupo C, igualado en unidades con Marruecos pero con mejor diferencia de goles. La clasificación a los dieciseisavos de final se definirá en la última jornada, cuando la Verdeamarela enfrente a Escocia, mientras que Haití buscará despedirse del torneo con una victoria ante Marruecos.