Festival de la Música y Noche de Museos en Puebla capital este fin de semana de los papás

Desde Puebla

Puebla, Pue., 20 de junio de 2026.- El gobierno de la ciudad, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, ha preparado una programación muy especial para festejar el Día del Padre y pasar momentos memorables con toda la familia.

Inicia el sábado con un concierto de Marimba a cargo del Proyecto Palo Rosa en punto de las 15:00 hrs. en el Nodo Cultural de LEACT Huexotitla en la Privada B Poniente de la 16 de septiembre 4509. Y más tarde, el Museo Amparo proyecta el ciclo de cine francés “Miradas Diversas” con la película Marinette en punto de las 17:00 hrs. La entrada es gratuita.

El Festival de la Música inicia en el Parque del Carmen a partir de las 11:00 hrs con la presentación de Pepe el Toro y los incendios, a las 12:00 hrs. Rick Rock & Mistery Box y a las 13:00 hrs Funky Grapes. Y en el Teatro de la Ciudad a partir de las 17:00 hrs con Joan Page, seguido de Laguna Mün a las 18:00 hrs y termina con Plutonio de Alto grado a las 19:00 hrs. La entrada es gratuita.

También habrá Noche de Museos, donde 33 recintos abren sus puertas para recibir a todos los visitantes, por lo que no te puedes perder en el Patio del Palacio Municipal de la exposición de 90 minutos. La pasión del fútbol; una muestra única que por primera vez reúne a los reconocidos escultores Rodrigo de la Sierra, Fernando Andriacci y Sebastían. Para cerrar el sábado visita la exposición “Viajando con Timoteo. El Mundo como escenario” en la Galeria de Arte del Palacio Municipal.

El domingo inicia con la celebración del Día del Padre con el Gran concierto para peques y no tan peques con la Banda Sinfónica Municipal, un gran espectáculo que tiene música, teatro y circo que, sin duda, será el deleite de toda la familia.

Continúa con el Festival de la Música, en el Parque de Analco a partir de las 11:00 y hasta las 16:30 hrs, con la presentación de Koyote Kumbe, AHAB, Malportadas, Son Guaraná, Holy Sin y Eight Street. En la Capilla del Arte UDLAP también habrá maratón musical de 13:30 a 16:30 hrs. Con la presentación de Sandy Castro Celis y Pacontrabajo Rubín, Intervención Aurea y Luisana. Y para terminar el Palacio Municipal tendrá la presentación de Latitudes en punto de las 18:00 hrs. La entrada es gratuita.

Disfruta de este fin de semana y celebremos juntos el Día del Padre. En Puebla Capital Americana de la Cultura 2026 siempre hay algo que hacer, ver y escuchar.