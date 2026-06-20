Neymar apunta a reaparecer ante Escocia

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Brasil podría recibir una de sus mejores noticias de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El técnico Carlo Ancelotti confirmó que Neymar está cerca de regresar a las canchas y estaría disponible para el duelo del próximo miércoles frente a Escocia, correspondiente a la tercera jornada del Grupo C.

Tras la victoria de la Verdeamarela sobre Haití, el estratega italiano explicó que el astro brasileño comenzará a integrarse gradualmente a los entrenamientos del equipo. Neymar permaneció en Nueva Jersey durante los últimos días para continuar con la recuperación de la lesión en la pantorrilla derecha que lo ha mantenido fuera del torneo desde el inicio.

El atacante no juega desde el pasado 17 de mayo, cuando sufrió molestias mientras militaba con el Santos. Ahora, con Brasil liderando el Grupo C junto a Marruecos, todo apunta a que el dorsal 10 podría reaparecer en un partido clave para definir el liderato y llegar con ritmo a la fase de eliminación directa.