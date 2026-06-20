Alemania, Japón y Holanda buscan la clasificación

Así se jugará hoy la jornada mundialista

Leonardo Guzmán Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este sábado con la segunda jornada de los Grupos E y F, una fecha que podría comenzar a definir a varios de los clasificados a los dieciseisavos de final.

Alemania, Japón, Suecia, Países Bajos, Ecuador, Curazao, Costa de Marfil y Túnez buscarán dar un paso importante rumbo a la siguiente ronda.

La actividad comenzará con un atractivo duelo entre Países Bajos y Suecia a las 11:00 horas, un enfrentamiento entre dos selecciones que dejaron buenas sensaciones en su debut y que buscarán colocarse en una posición privilegiada dentro del Grupo F.

Más tarde, a las 14:00 horas, Alemania intentará mantener su paso perfecto cuando enfrente a Costa de Marfil, una de las sorpresas de la primera jornada tras derrotar a Ecuador.

Por la noche, Ecuador se jugará gran parte de sus aspiraciones ante Curazao a las 18:00 horas, mientras que la jornada cerrará a las 22:00 horas con el choque entre Japón y Túnez, un duelo que podría ser clave en la lucha por los primeros puestos del Grupo F.

Partidos de hoy (hora del centro de México)

Países Bajos vs Suecia | 11:00 horas

Alemania vs Costa de Marfil | 14:00 horas

Ecuador vs Curazao | 18:00 horas

Japón vs Túnez | 22:00 horas