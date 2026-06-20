Siete viviendas afectadas tras desbordamiento de un arroyo en Vicente Guerrero

Erika Méndez
Siete viviendas afectadas dejó el desbordamiento de un arroyo en la comunidad de San Bernardino Lagunas, municipio Vicente Guerrero.
La coordinación estatal de Protección Civil informó que el flujo de agua afectó también diversas vialidades y la Unidad Médica Rural.
También se registró obstrucción de caminos por desprendimiento de lodo y rocas.
Personal coordinó la reapertura de caminos con máquinas retroexcavadoras.
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