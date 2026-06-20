FGE realizó diligencias en Vía Atlixcáyotl para ubicar al tirador

Erika Méndez

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla hizo diligencias en la Vía Atlixcáyotl, para dar con el tirador que ha atacado a diversos automovilistas.

Por la mañana de este sábado, se pudo ver a peritos en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Incluso, revisaron un automóvil negro como parte de las investigaciones.

Hasta el momento, no han dado información sobre los resultados.