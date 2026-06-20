El INE salva a Morena y Movimiento Ciudadano de ser investigados por la FGR

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) tenía contemplado dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigara denuncias contra Morena y Movimiento Ciudadano por supuestos casos de corrupción, el Consejo General del INE decidió retirar estas partes de los expedientes para que quedaran cerrados por improcedentes.

En un primer caso, un ciudadano tabasqueño llamado Luis Enrique de la Cruz Pérez presentó una queja ante la UTF, en la cual le solicitó la apertura de una investigación sobre el presunto financiamiento irregular de las campañas de Morena con dinero del huachicol, del huachicol fiscal –en el caso Carmona–, con base en el testimonio del diputado del PVEM Mario López Hernández, y en el libro de Julio Scherer Ibarra, “Ni venganza ni perdón”.

En el segundo caso, el representante de Morena ante el INE, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, presentó una queja donde denunció un esquema “donde el círculo cercano” de Samuel García Sepúlveda, el gobernador de Nuevo León, introdujo recursos a MC “mediante mecanismos de simulación con fines de posicionamiento” para impulsar la candidatura de Mariana Rodríguez Cantú a la gubernatura del estado en 2027.

En el caso de Morena, el denunciante envió el audio de una conversación que tuvo el diputado López, en la cual vinculó a Mario Delgado Carrillo y Américo Villarreal con recursos provenientes del huachicol, y reportó que, en su libro, Scherer señaló que el empresario Sergio Carmona, apodado “el Rey del huachicol”, inyectó recursos del contrabando de combustible a las campañas de Morena en Sinaloa, Tamaulipas y Sonora.

En el caso de Nuevo León, el representante de Morena ante el INE retomó notas de prensa que documentan los esquemas financieros con los que la pareja García-Rodríguez financiaron pautas millonarias de publicidad en redes sociales, y otras que revelan las triangulaciones de recursos públicos a través de despachos controlados por familiares.

En ambos casos, la UTF desechó de plano las quejas, que consideró improcedentes por carecer de evidencias, pero determinó que los hechos denunciados podrían trascender el ámbito administrativo-electoral, por lo que decidió dar vista a la FGR para que “valore la información y pruebas remitidas y, en su caso, inicie las investigaciones que estime pertinentes para el esclarecimiento de los hechos”.

Los dos oficios de la UTF fueron sometidos a discusión el viernes en el Consejo General, pero la mayoría de los consejeros decidió retirar las vistas a la FGR: ocho consejeros votaron por retirar la vista a la queja contra Morena –todos menos Arturo Lozoya, Carla Humphrey y Martín Faz–, y siete levantaron la mano para quitar la vista a la queja contra MC.