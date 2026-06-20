Vinculan a Fernando Yael “N” por presunto feminicidio de su mamá

EL VALLE

Nezahualcóyotl, Méx.- El caso de la desaparición de Teresa Guadalupe Molina Hernández dio un nuevo giro judicial luego de que Fernando Yael “N”, hijo de la víctima, fuera vinculado a proceso por el delito de feminicidio, tras confirmarse mediante pruebas genéticas que los restos humanos localizados en un inmueble del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, corresponden a la mujer de 55 años de edad.

Teresa Guadalupe fue reportada como desaparecida el pasado 25 de abril de 2026 en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

En un principio, fue el propio Fernando Yael quien acudió ante las autoridades para denunciar que su madre había salido rumbo al Centro Histórico y que posteriormente perdió contacto con ella.

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, comenzaron a detectarse inconsistencias en la versión del joven. Las imágenes obtenidas de cámaras de videovigilancia mostraron que Teresa Guadalupe ingresó al domicilio donde vivía con su hijo, pero nunca fue captada saliendo del lugar, situación que despertó sospechas entre los investigadores.

Derivado de las indagatorias, agentes de investigación realizaron diversas diligencias y cateos que llevaron al hallazgo de restos humanos enterrados en un inmueble ubicado en la colonia La Perla, en el municipio de Nezahualcóyotl. Posteriormente, los análisis periciales y las pruebas de ADN confirmaron que dichos restos pertenecían a Teresa Guadalupe Molina Hernández.

Antes de que se confirmara el feminicidio, Fernando Yael ya había sido detenido y vinculado a proceso por el delito de desaparición de personas cometida por particulares en agravio de su madre. Un juez de control le impuso prisión preventiva oficiosa y ordenó que permaneciera internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte mientras continuaban las investigaciones.

Con la identificación oficial de los restos y el fortalecimiento de las pruebas ministeriales, la situación jurídica del imputado se agravó. Ahora enfrentará un proceso penal por feminicidio, uno de los delitos más graves contemplados en la legislación mexicana, mientras las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación para esclarecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

El caso ha generado indignación en la Ciudad de México y el Estado de México debido a que quien inicialmente denunció la desaparición de la víctima terminó convirtiéndose en el principal sospechoso y ahora imputado por su presunto asesinato. Las autoridades han reiterado que continuarán las investigaciones para determinar con precisión la mecánica de los hechos y garantizar el acceso a la justicia para Teresa Guadalupe Molina Hernández.