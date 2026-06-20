Suman Ceci Arellano y Tonantzin Fernández voluntades en favor del deporte y la juventud en San Pedro Cholula

Staff/RG

Se llevó a cabo la inauguración de los trabajos de rehabilitación en el DIF Pilares Tlachtli

San Pedro Cholula, Pue.- Con la visión de impulsar el deporte entre las y los jóvenes, así como el objetivo compartido entre los órdenes municipal, estatal y federal de Gobierno de promover una vida sana, libre de adicciones y la reconstrucción del tejido social, este viernes se llevó a cabo la inauguración de los trabajos de rehabilitación del ahora nombrado “DIF Pilares Tlachtli”.

Dado el impacto de esta obra, la presidenta honoraria del Sistema DIF Estatal, Ceci Arellano, arribó al DIF Pilares Tlachtli, acompañando a la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, para llevar a cabo la develación de la placa que marca el final de los trabajos de rehabilitación y la apertura a las y los cholultecas, quienes fueron beneficiados con nuevos espacios dignos y útiles para la práctica de diversos ejercicios y deportes.

En su mensaje, Ceci Arellano aseguró que el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Estatal tienen el objetivo conjunto de dignificar los espacios públicos de los municipios, a fin de que sirvan no sólo para realizar deporte, sino como semilleros de futuros deportistas profesionales representantes de San Pedro Cholula, Puebla y México.

Por su parte, Tonantzin Fernández, agradeció la visita de Ceci Arellano, resaltando el trabajo que han llevado a cabo en el municipio, no sólo en materia deportiva, sino también con programas de bienestar, tales como apoyos alimentarios y equipamientos a desayunadores de escuelas, reafirmando la disposición para continuar trabajando de manera conjunta en favor de las y los cholultecas.

“Agradezco mucho a la presidenta del DIF Estatal, Ceci Arellano, y a nuestro querido gobernador, Alejandro Armenta, por esta gran inversión que realizan en este espacio deportivo ubicado en una junta auxiliar que, durante años, fue olvidada; este espacio es para nuestras familias y será parovechado por nuestros niños y jóvenes” afirmó.

Llevado a cabo el acto protocolario, las autoridades municipales y estatales realizaron un recorrido por las instalaciones del DIF Pilares Tlachtli, dando cuenta de los trabajos de rehabilitación de espacios como canchas, bancas, el gimnasio; así como la construcción y equipamiento de nuevas aulas, en las que se impartirán talleres como Carpintería, Corte y Confección, Barbería, Estilismo, Box, Computación, entre otros, de manera gratuita.

Asimismo, se realizó la entrega de apoyos económicos como parte del programa de bienestar municipal “Becas Xelhua”, enfocadas a jóvenes deportistas cholultecas de alto rendimiento, impulsando la superación personal y la representación del municipio en diversas disciplinas a nivel nacional e internacional.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso no sólo de continuar trabajando en sinergia con los órdenes estatal y federal de Gobierno, sino con la promoción del deporte y de una vida saludable como vías de desarrollo y de refuerzo del tejido social, implementando acciones que impacten de manera positiva en la vida de las y los cholultecas.