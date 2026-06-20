¿Cumplen con la guía de accesibilidad de la FIFA los campos de futbol mexicanos sede del Mundial?

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La FIFA establece una guía sobre cómo deben ser los edificios deportivos y uno de los puntos se refiere a la accesibilidad. Ésta no es solo un requisito, es un derecho que debe ser garantizado: Mónica Guadalajara, Country Manager para México, Latinoamérica y el Caribe de Ottobock México.

Aunque el Estadio Azteca cuenta con elevadores y rampas, los usuarios reportan que a menudo es difícil llegar a los asientos desde las entradas principales y que algunas rampas son demasiado inclinadas para subir sin asistencia: Luis Gil, director de PDL 360.

Ciudad de México.- “Tanto el estadio de Guadalajara como el de Monterrey son de reciente construcción y de clase mundial y cumplen con todos los requerimientos en cuanto a accesibilidad, comodidad y experiencia para todos los visitantes”, asegura Luis Gil, director de PDL 360, firma mexicana especializada en producción y creación de experiencias deportivas y culturales.

De acuerdo con el experto, aunque tuvo una remodelación de gran amplitud, el estadio Azteca tiene varios puntos que podrían mejorarse. “El estadio de la capital es cómodo en accesos, pero malo en la operatividad y por lo tanto es mala la experiencia del aficionado”, comenta Luis Gil, quien tiene más de veinte años de trayectoria en el diseño de experiencias deportivas y que asistió a la inauguración del Mundial 2026 donde México ganó a la selección sudafricana.

“Aunque el inmueble cuenta con elevadores y rampas operativas, los usuarios reportan que a menudo es difícil llegar a ellos desde las entradas principales y que algunas rampas son demasiado inclinadas para subir sin asistencia”, explica Luis Gil.

“Los estándares de accesibilidad marcan una inclinación máxima para rampas de 1:12. Esto significa que, por cada unidad vertical de elevación, debe haber al menos 12 unidades horizontales. Para rampas que tendrán un uso ocasional o en situaciones donde el espacio es limitado, se puede considerar una inclinación de 1:10 como máximo”, explica Mónica Guadalajara, Country Manager para México, Latinoamérica y el Caribe de Ottobock México, y agrega que el diseño también debe considerar un ancho mínimo de 1.20 metros para permitir con comodidad y seguridad el paso de sillas de ruedas.

Conocido como “El Coloso de Santa Úrsula”, el Azteca es el único estadio en la historia en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo; abrió sus puertas en 1966 y tiene capacidad para cerca de 87 mil espectadores -en su origen podía albergar hasta 115 mil-, el estadio más grande de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo. Sin embargo, el experto en diseño de experiencias deportivas asegura que los espacios para personas con discapacidad son angostos y, por ejemplo, los pasillos de la sección 1 que es la parte de arriba de los palcos, son completamente limitados para los asistentes, tanto los aficionados como los vendedores.

“La gente tiene que estar incluso brincando entre banca y banca porque el espacio mide aproximadamente 35 centímetros y las personas no pueden llegar de forma cómoda a los pasillos”, indica Luis Gil quien agrega que también hay mal servicio en las estaciones de alimentos y bebidas debido al espacio limitado.

“La FIFA establece una guía relativa a cómo deben ser los edificios deportivos y uno de los puntos se refiere a la accesibilidad (2.8) en donde detalla y describe cómo debe ser el diseño de los mismos para garantizar que los estadios sean inclusivos y accesibles para todo el mundo, incluidos las personas discapacitadas y las personas con movilidad reducida”, explica Mónica Guadalajara, quien recuerda que la accesibilidad no es solo un requisito, es un derecho que debe ser garantizado en cada rincón del estadio.

Vidalito, piloto profesional originario de Michoacán, conocido por ser el primer piloto mexicano con discapacidad en competir en la Serie de Automovilismo Nascar Trucks México, presenció la victoria de la selección mexicana en la inauguración y explica que su experiencia en el acceso y estancia en una de las zonas VIP del Estadio fue buena.

“Salvo los 15 minutos de camino desde el autobús hasta la entrada, toda la experiencia de subir hasta el asiento fue cómoda. Subimos por dos elevadores y en la zona VIP había un baño accesible. Además, nos asignaron un representante de la FIFA como asistente para la movilidad”, cuenta Vidalito quien explica que cuando los edificios no son accesibles y batalla para llegar, eso le genera preocupación.

“Cuando le batallo para llegar, estoy pensando en cómo voy a salir y eso interfiere en cómo vivo la experiencia”, comenta.

Con vistas a la organización del Mundial, el Estadio Ciudad de México fue sometido a varias mejoras desde 2024 con una inversión de más de 3 mil millones de pesos. Se renovó la cancha con un sistema híbrido de pasto natural, se crearon nuevas zonas de esparcimiento y áreas VIP; más de 2 mil metros cuadrados de pantallas LED y 40 km de fibra óptica para conectividad, mejoras en seguridad y sistemas de audio y para garantizar el acceso de todos los asistentes, incluyendo personas con discapacidades, se diseñaron espacios para facilitar la entrada y la movilidad de las personas con discapacidad física; se instalaron sanitarios accesibles, elevadores e incluso se habilitaron mejoras tecnológicas en el sitio web para que fuera amigable y accesible.

Llegada al estadio

De acuerdo con la guía de accesibilidad 2015 del Comité Paralímpico “las investigaciones han demostrado que el porcentaje real de personas que necesitan infraestructuras y servicios accesibles supera el 20 % de la población en cualquier momento”. “Los estadios deben garantizar que su diseño sea sencillo e intuitivo de utilizar, sin complejidades innecesarias, reduciendo la posibilidad de riesgos y errores debidos a acciones accidentales o involuntarias e incluyendo información gráfica, audible y táctil para facilitar su uso por todos”, agrega Mónica Guadalajara.

Aunque sí hay un área específica para los usuarios de silla de ruedas, “no ofrece la misma comodidad que los estadios en otras partes del mundo”, explica Luis Gil. “Como el estadio es tan antiguo, las distancias a recorrer para llegar a los espacios habilitados son muy largas, especialmente si el usuario de silla de ruedas se encuentra en la parte alta del estadio”, agrega el experto y comenta que no es comparable a estadios de primer nivel como en Estados Unidos, Inglaterra o España.

En sus recomendaciones, la FIFA también da directrices en cuanto a las vías de acceso, la señalización necesaria y la creación de dos perímetros concéntricos de seguridad que crean tres zonas principales dentro de los alrededores del estadio. “La llegada al edificio fue complicada en la inauguración, con tiempos de entorno a dos horas para poder acceder y con filas de hasta 150 metros para poder comprar una consumición”, cuenta Luis Gil, quien agrega que si bien es cierto que ese día se complicó la operación en las vialidades debido a las manifestaciones en la ciudad.

Además de utilizar el transporte público que cada ciudad sede tiene, se ha habilitado el sistema Park & Ride, donde los usuarios pueden estacionar en puntos autorizados y ser trasladados a los estadios por un costo que va desde los 300 pesos en adelante. En todos los casos se cierran las vialidades desde 12 horas antes de cada partido con acceso restringido para vehículos particulares. En el caso de Monterrey también hay parabuses especiales.

“Mi experiencia en centros deportivos en México, en particular en los autódromos, ha sido complicada, salvo el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital donde sí hay más diseño accesible. Las principales barreras son las rampas con excesiva inclinación, pendientes en los pasillos y accesos, ausencia de elevadores, escalones muy altos y sin barandal o falta de estacionamiento cercano para personas con movilidad reducida”, concluye Vidalito.

ACERCA DE OTTOBOCK

Ottobock es una empresa de origen alemán fundada en 1919 en Berlín, con el objetivo de atender la enorme demanda de personas amputadas que dejó la Primera Guerra Mundial. Actualmente, está distribuida en 49 países de Europa, América, Asia, África y Oceanía. Se dedica a fabricar prótesis, órtesis y sillas de ruedas de alta tecnología, así como a promover programas que fomentan el deporte incluyente. Su misión es ayudar a las personas a mantener o recuperar su libertad de movimiento. Ha sido patrocinadora de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 y lo serán también en Tokio 2020.