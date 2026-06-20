Pérdida auditiva en México: entre los retos del sistema de salud y el acceso a nuevas tecnologías

Staff/RG

La OMS señaló que más de 1,500 millones de personas viven con pérdida auditiva y que esta cifra seguirá creciendo en las próximas décadas.

MED-EL México destacó que existen distintas tecnologías, como auxiliares auditivos e implantes cocleares, para apoyar el acceso al mundo del sonido.

Ciudad de México, junio de 2026.– La pérdida auditiva se ha convertido en un tema cada vez más relevante para los sistemas de salud a nivel global. Aunque suele asociarse únicamente con dificultades para escuchar, especialistas advierten que sus efectos van mucho más allá, al impactar el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje, la integración social e incluso las oportunidades laborales cuando no se detecta y atiende de manera oportuna.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1,500 millones de personas viven actualmente con algún grado de hipoacusia y se prevé que, para 2050, una de cada cuatro personas presente esta condición. Ante este panorama, organismos internacionales han insistido en la necesidad de fortalecer la prevención, impulsar diagnósticos tempranos y ampliar el acceso a tratamientos orientados a mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta afección.

En México, uno de los principales retos sigue siendo el acceso a la atención especializada. Se estima que entre 6 y 9 millones de personas viven con algún grado de hipoacusia, mientras que una proporción relevante podría beneficiarse de tecnologías implantables especializadas. Sin embargo, el acceso a este tipo de soluciones continúa enfrentando distintos desafíos.

Actualmente, en México, los servicios auditivos continúan distribuidos entre instituciones como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, lo que en muchos casos genera diferencias en la cobertura, tiempos de espera y acceso a tratamientos de alta especialidad. MED-EL, líder en soluciones médicas auditivas, señala que, aunque algunos procedimientos forman parte de los servicios médicos, soluciones auditivas como los implantes cocleares aún enfrentan desafíos relacionados con el financiamiento y capacidad de atención.

A esto se suma que gran parte de los servicios especializados en salud auditiva se concentran en pocos centros del país, entre ellos el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Hospital Infantil de México. Esta situación representa una barrera para pacientes y familias que viven fuera de las principales ciudades y requieren una valoración o intervención temprana.

Si bien el tamizaje auditivo neonatal es obligatorio, la cobertura todavía enfrenta retos en distintas regiones del país, lo que retrasa la detección de problemas auditivos durante una etapa clave para el desarrollo del lenguaje. Expertos en audición coinciden en que identificar la pérdida auditiva en los primeros meses de vida marca una diferencia importante en el desarrollo social, educativo y emocional en los infantes.

“Cada vez existe una mayor conciencia sobre la importancia de atender la salud auditiva desde edades tempranas; sin embargo, aún persisten retos importantes en materia de diagnóstico oportuno y acceso a tratamientos especializados. Hoy contamos con soluciones auditivas y avances tecnológicos que están transformando significativamente la calidad de vida de personas de todas las edades, especialmente de niñas y niños, siempre que la intervención ocurra de manera temprana”, señaló Juan Ignacio Campo Bassetti, Gerente General de MED-EL México.

Este avance también se refleja en el crecimiento de la industria global de implantes cocleares, que representa uno de los segmentos con mayor dinamismo dentro del mercado de dispositivos médicos especializados. De acuerdo con estimaciones compartidas por MED-EL, el sector fue proyectado para alcanzar un valor de entre 2.2 y 2.5 mil millones de dólares en 2025, con perspectivas de crecimiento que apuntan a superar los 4 mil millones de dólares hacia el final de la década.

La tecnología ha avanzado significativamente durante los últimos años. Hoy existen alternativas como auxiliares auditivos, implantes cocleares, sistemas de conducción ósea y dispositivos de oído medio de origen austriaco, que permiten responder a distintos niveles y tipos de sordera. Sin embargo, especialistas coinciden en que la innovación por sí sola no es suficiente si las personas no pueden acceder a ella cuando la necesitan.

Más allá del beneficio individual, ampliar el acceso a la atención auditiva representa una inversión social de largo plazo. Una intervención temprana puede reducir necesidades futuras de educación especializada, dependencia económica y pérdida de productividad, además de favorecer una mayor inclusión educativa, social y laboral.

En un contexto donde la hipoacusia continúa creciendo a nivel mundial, expertos consideran que el reto ya no consiste únicamente en desarrollar nuevas tecnologías, sino en garantizar que ninguna persona quede aislada de las conversaciones, las oportunidades y las experiencias que construyen una vida plena.

Acerca de MED-EL

MED-EL Medical Electronics, líder en soluciones auditivas implantables, tiene como misión superar la pérdida auditiva como barrera para la comunicación y la calidad de vida. Esta empresa privada, con sede en Austria, fue cofundada por los pioneros del sector Ingeborg y Erwin Hochmair, cuya investigación pionera condujo al desarrollo del primer implante coclear (IC) multicanal microelectrónico del mundo, implantado con éxito en 1977 y que sentó las bases de lo que hoy conocemos como el IC moderno. Esto sentó las bases para el exitoso crecimiento de la empresa en 1990, cuando contrataron a sus primeros empleados. Hasta la fecha, MED-EL cuenta con más de 3100 empleados en alrededor de 90 países y 30 ubicaciones en todo el mundo.

La empresa ofrece la más amplia gama de soluciones implantables y no implantables para tratar todo tipo de pérdida auditiva, permitiendo que personas en 140 países disfruten del don de la audición con la ayuda de un dispositivo MED-EL. Las soluciones auditivas de MED-EL incluyen sistemas de implantes cocleares y de oído medio, un sistema combinado de implantes auditivos con estimulación electroacústica, implantes auditivos de tronco encefálico y dispositivos de conducción ósea quirúrgicos y no quirúrgicos.