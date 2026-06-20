Maluma se une a Mr Plata y el Americano 4kt en “Las Muñequitas Remix”

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Lo que empezó en la calle sin intervención de la industria, hoy convoca a uno de los mayores exponentes del urbano latino para redefinir los charts a nivel mundial

Las Muñequitas” no nació en un estudio pensado para hacer hits. Nació en la calle, en el Pacífico colombiano, con la autenticidad de quienes cuentan lo que viven. Mr. Plata y El Americano 4KT construyeron un sonido tan genuino que la gente lo hizo viral sin que nadie se lo pidiera, y con una presencia en los charts que ningún algoritmo planeó. Cuando una canción tiene esa fuerza propia, no se fuerza: se potencia.

Hoy, esa fuerza llega a otro nivel. El remix convoca a Maluma, uno de los artistas colombianos que más lejos ha llevado el urbano latino, en una colaboración que no es un añadido sino una confirmación: lo que empezó desde abajo ahora suena en todas partes.

“Colaborar con Maluma ha sido una experiencia muy bonita para mi carrera, pues todos sabemos que es una estrella internacional y uno de los íconos de Colombia. Desde que su equipo me contactó y luego cuando nos conocimos en persona, fue lo máximo. Ha sido muy humilde y nos trató increíblemente bien a mí y a mi equipo. Es una colaboración que sinceramente no me esperaba, pero ha sido increíble”, expresa Mr Plata sobre cómo se gestó esta unión.

La versión original de “Las Muñequitas” escribió su propio camino sin que nadie lo trazara, logrando un impacto orgánico sin precedentes:

Peak Spotify Charts: #1 Colombia · #2 Panamá · #3 Costa Rica · #4 Ecuador · #10 Venezuela · #30 España

Streams totales en Spotify: 77.6 millones

Visualizaciones en YouTube: 107 millones

Creaciones en TikTok: 4.3 millones

Acerca de Mr Plata

José Armando Plata, originario de Tumaco, Colombia, se consolida como una de las voces más genuinas del género urbano en el país y en la región. Artista, productor y compositor enfocado en el perreo y el trap, representa una generación de creadores que no esperaron validación de la industria para construir su carrera. “Las Muñequitas” lo posicionó como uno de los exponentes que emergen desde territorios distintos a los circuitos tradicionales. Su firma reciente con Universal Music Colombia marca el inicio de una etapa donde su talento cuenta con la estructura que siempre mereció

Acerca de Maluma

Juan Luis Londoño Arias es uno de los artistas colombianos más influyentes de la música urbana latina a nivel global. Sus colaboraciones con Shakira, Madonna, The Weeknd, Marc Anthony y Ricky Martin definen la escala de una carrera que incluye un Grammy Latino, Billboard Latin Music Awards, MTV EMA y sold outs en el Madison Square Garden. Acumula decenas de millones de oyentes mensuales y sigue siendo uno de los nombres más convocantes del urbano latino en cualquier mercado del mundo.

Acerca de El Americano 4KT

Nacido en Buenaventura, Valle del Cauca, El Americano 4KT construyó una propuesta sin restricciones: trap crudo, flow directo y una identidad marcada por la calle que lo formó. Acumula más de 4.5 millones de oyentes mensuales en Spotify sin haber pasado por los circuitos tradicionales de la industria. “Las Muñequitas” junto a Mr. Plata lo puso en el mapa regional; su firma con Universal Music Colombia confirma que el talento de Buenaventura ya opera en otra dimensión.

Acerca de Universal Music Group

En Universal Music Group, existimos para formar la cultura a través del poder del arte. UMG es la compañía líder en entretenimiento musical y cuenta con una amplia gama de negocios involucrados en la grabación y publicación de música, mercancía y contenido audiovisual. Con un catálogo de contenido que incluye grabaciones y canciones en cada género musical, UMG identifica y desarrolla artistas, y produce y distribuye la música más aclamada y exitosa alrededor del mundo. Con un gran compromiso al arte, la innovación y el emprendimiento, UMG promueve el desarrollo de servicios, plataformas y modelos de negocios que amplían las oportunidades artísticas y comerciales para nuestros artistas y crea nuevas experiencias para los fans. Para más información por favor visita