EU vence a Australia y es líder del Grupo D

LA JORNADA

La selección de Estados Unidos aseguró su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Australia este viernes en partido de la segunda fecha del Grupo D, disputado en el Estadio Seattle.

Con este resultado, el conjunto dirigido por el italiano Mauricio Pochettino continuó con paso perfecto en el certamen, pues sumó su segunda victoria de forma consecutiva y llegó a seis puntos, con lo que se ubicó como líder del Grupo D.

Por su parte, los Socceros se quedaron momentáneamente en el segundo sitio, con tres unidades. Las posiciones definitivas del sector se determinarán este mismo viernes por la noche, tras el duelo entre los otros dos integrantes: Turquía y Paraguay, que hasta el momento no han sumado puntos.

Los tantos del Team US llegaron gracias a un autogol del australiano Cameron Burgess (al minuto 11) y un cabezazo de Alex Freeman (43).

Después de su contundente triunfo por 4-1 ante Paraguay, en la primera fecha de la fase de grupos, la selección de Estados Unidos dio otro paso firme en su camino en la presente justa mundialista, que organiza junto con México y Canadá, y dejó en claro que buscará extender el poderío que ha alcanzado dentro de la Concacaf.

Sin su atacante estrella Christian Pulisic, quien para este encuentro causó baja por lesión debido a un golpe en un gemelo durante el duelo ante los paraguayo, el combinado estadunidense generó peligro desde los primeros minutos con embates de Ricardo Pepi y Sergiño Dest; sin embargo, logró abrir el marcador de manera fortuita gracias al autogol del australiano Cameron Burgess, quien, en su intento por cortar un centro peligroso de Folarin Bolagun, acabó clavando el balón en su propio marco, al minuto 11.

Los anfitriones ampliaron su ventaja en la recta final del primer tiempo, cuando al minuto 43 Alex Freeman remató de cabeza en boca de gol un rechace en el área. En primera instancia, la anotación había sido anulada por un supuesto fuera de lugar; sin embargo, tras una revisión en el VAR, el árbitro determinó validarla para poner el 2-0 en favor de los norteamericanos, que se convirtieron en la segunda selección en avanzar a la siguiente ronda, luego de que México lo lograra tras su triunfo 1-0 ante Corea del Sur.