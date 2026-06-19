Brasil no perdona y golea a Haití para ser líder del Grupo C

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- Brasil derrotó 3-0 a Haití en el Mundial 2026 con doblete de Matheus Cunha y Vinícius Jr.
Brasil vs Haití se enfrentaron este viernes 19 de junio como parte del Grupo C del Mundial 2026 y el marcador terminó 3-0 a favor de los brasileños.
Brasil y Haití saltaron a la cancha en busca de los tres puntos que lo acercarán a la siguiente ronda del Mundial 2026.
Marcador: Brasil 3-0 Haití.
Brasil vs Haití: así fue el partido del Grupo C del Mundial 2026
El partido Brasil vs Haití enfrentó a dos selecciones enfocadas en la eficacia en busca del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.
Así fueron los goles del partido Brasil vs Haití:
- Minuto 23: Gol de Matheus Cunha (Brasil)
- Minuto 36: Gol de Matheus Cunha (Brasil)
- Minuto 45+3: Gol de Vinicius Jr. (Brasil)
¿Cuándo vuelven a jugar Brasil y Haití en el Mundial 2026?
Tras enfrentarse en la Jornada 2 del Mundial 2026, Brasil y Haití cerrarán su actividad en la fase de grupos el miércoles 24 de junio.
Escocia vs Brasil y Marruecos vs Haití serán los partidos de la Jornada 3 del Grupo C del Mundial 2026.
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