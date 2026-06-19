Profesor BUAP compone partitura por la fundación de Puebla

María Huerta

Daniel Jiménez García, profesor de Talleres Artísticos del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP, desarrolló una partitura conmemorativa por el 495 aniversario de la fundación de la ciudad de Puebla.

Se trata de una propuesta basada en música gráfica y contemporánea. No es una partitura convencional, ya que se basa en dibujos y trazos inspirados en el primer mapa de la ciudad. Estos mapeos reflejan melodías, al igual que las principales frases célebres de la metrópoli escritas en latín.

Esta obra fue concebida como una cartografía sónica interdisciplinaria en la que convergen música, danza y artes visuales, reflejando la vitalidad cultural y la riqueza artística que definen hoy a Puebla.

Sus líneas, organización espacial, gestos melódicos y estructuras armónicas están inspiradas en el nombre histórico de Puebla, referencias bíblicas y en la geometría urbana de la propia ciudad.

Este trabajo derivó a petición del Voluntariado del Congreso de Puebla.

El compositor poblano Daniel Jiménez también es autor de las piezas conmemorativas por los 15 años del CCU, de los 200 años del Archivo General de la Nación, así como de una videodanza en el muro de Berlín y una grabación en los campos de concentración de Auschwitz, en Alemania.

Sus últimas piezas materializan la memoria y la trascendencia de un espacio.

“Plasmar mi trabajo en diferentes partes del mundo es un gran compromiso para dar a conocer que Puebla está a la par de grandes ciudades, aportando al arte del siglo XXI”: Daniel Jiménez.