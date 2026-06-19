Agua de Puebla sigue la perforación de pavimento recién instalado por el gobierno estatal

Desde Puebla
PUEBLA, Pue. – La Secretaría de Infraestructura informa que continúa Agua de Puebla perforando las vialidades recientemente pavimentadas por el Gobierno del Estado. Ahora abrieron sobre la 24 Sur esquinas 7 y 9 Oriente, por este motivo se pide a la empresa que realice los trabajos de corrección con materiales de calidad y procesos constructivos adecuados para el funcionamiento de la vialidad.
Se solicita que empleen el material apto para el relleno estructural de la zanja, compactado y reposición del pavimento, ya que luego de una inspección se detectó que emplean lodo y escombro para cerrar los espacios intervenidos.
Cabe destacar que la rehabilitación de las vías de comunicación para el mejor desplazamiento de las y los poblanos, es una prioridad para el Gobierno del Estado.
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