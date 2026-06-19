65 elementos de Protección Civil y maquinaria limpian  Chalchicomula

Erika Méndez

Para limpiar escombro y liberar calles, este viernes arribaron 65 elementos de Protección Civil al municipio de Chalchicomula de Sesma.

Con diferentes herramientas y maquinaria llegaron a la demarcación para ayudar a los vecinos a eliminar el escombro y liberar las calles y vialidades que quedaron cubiertas de lodo.

También participa personal del DIF Puebla, secretaría de Gobernación, Bienestar y policía municipal.