65 elementos de Protección Civil y maquinaria limpian  Chalchicomula

Erika Méndez
Para limpiar escombro y liberar calles, este viernes arribaron 65 elementos de Protección Civil al municipio de Chalchicomula de Sesma.
Con diferentes herramientas y maquinaria llegaron a la demarcación para ayudar a los vecinos a eliminar el escombro y liberar las calles y vialidades que quedaron cubiertas de lodo.
También participa personal del DIF Puebla, secretaría de Gobernación, Bienestar y policía municipal.
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