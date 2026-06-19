BUAP extiende programa de recolección de residuos

María Huerta

A fin de seguir con el cuidado del medio ambiente, la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se instalarán 200 contenedores en los baños femeninos de las unidades académicas y administrativas de Ciudad Universitaria (San Manuel) y Ciudad Universitaria 2, sedes que concentran el 60 por ciento de la comunidad universitaria.

Dicha iniciativa de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable que se suma a las estrategias de sustentabilidad institucional, dentro del Programa de Manejo Integral de Residuos Universitarios (MIRU).

Recolección y disposición diferenciada de toallas femeninas, tampones, protectores diarios y productos similares.

Los contenedores serán manipulados exclusivamente por personal capacitado.