BUAP extiende programa de recolección de residuos

María Huerta
A fin de seguir con el cuidado del medio ambiente, la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se instalarán 200 contenedores en los baños femeninos de las unidades académicas y administrativas de Ciudad Universitaria (San Manuel) y Ciudad Universitaria 2, sedes que concentran el 60 por ciento de la comunidad universitaria.
Dicha iniciativa de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable que se suma a las estrategias de sustentabilidad institucional, dentro del Programa de Manejo Integral de Residuos Universitarios (MIRU).
Recolección y disposición diferenciada de toallas femeninas, tampones, protectores diarios y productos similares.
Los contenedores serán manipulados exclusivamente por personal capacitado.
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