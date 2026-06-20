Que Agua de Puebla repare drenaje y deje de hacer hoyos en vialidades recién pavimentadas: Gobierno del estado

Desde Puebla
PUEBLA, Pue. – La Secretaría de Infraestructura exige a la empresa Agua de Puebla que solucione las fallas en las líneas de drenaje y abastecimiento de agua a su cargo porque causan daños a los pavimentos que recientemente fueron intervenidos por el Gobierno del Estado. Además, se requiere que hagan una estrategia de revisión a su infraestructura, porque perforan las vialidades y ponen en riesgo a automovilistas y peatones.
Las vías de comunicación que fueron afectadas por personal de la empresa por búsqueda de fugas son: Avenida Lafragua altura del Bulevar Carlos Camacho Espíritu y Avenida 24 Sur entre 7 y 9 Oriente.
En Avenida Lafragua la carpeta refleja fisuras sobre la línea de drenaje, esto debido a que fue construido con alguna deficiencia técnica y el daño se refleja sobre la zanja que se excavó para introducir la tubería.
Es importante que Agua de Puebla revise la tubería debido a que el daño está sobre la línea del drenaje.
En tanto que, en Avenida 24 Sur hicieron cinco perforaciones con profundidad de un metro a una distancia de 20 metros de longitud y pretenden dejarlos al descubierto en los próximos días, lo que pone en riesgo la seguridad y movilidad en la zona y al estar abierto por varios días provoca que la humedad de la lluvia penetre en la carpeta y se expandan las grietas y la carpeta falle, se levante y se harán baches en la vialidad.
Lamentablemente los empleados de Agua de Puebla van sin los materiales adecuados para hacer las reparaciones, aunado a que no encuentran las fugas.
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