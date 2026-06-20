Alumna BUAP gana medalla de oro en campeonato nacional kickboxing

Desde Puebla

Camila Sánchez Tobías, estudiante de la Licenciatura en Filosofía, destacó en kickboxing y obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Nacional Universitario, avalado por ANUIES y con sede en FES Acatlán UNAM.

Practica otros deportes de contacto como Artes Marciales Mixtas y boxeo. Su interés por estos deportes surge a partir de la práctica de la defensa personal.

El selectivo de kickboxing Lobos BUAP logró un total de 5 medallas, una de oro, una de plata y tres de bronce durante este evento deportivo.

En el Campeonato Nacional Universitario participaron más de 200 competidores en un sistema de eliminación desde octavos hasta la final, provenientes de 23 instituciones del país.