Rectora Lilia Cedillo encabeza graduación de Preparatoria BUAP Alfonso Calderón Moreno

Desde Puebla
La rectora Lilia Cedillo Ramírez presidió la graduación de 799 alumnos de la generación 2023-2026 de la Preparatoria Alfonso Calderón Moreno en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario.
Durante el evento, la doctora Lilia Cedillo felicitó a los graduados y destacó el apoyo de los padres de familia, quienes apoyan en todo momento a sus hijos para alcanzar sus metas.
Juana Concepción Meneses Juárez, directora de esta unidad académica, agradeció el compromiso de docentes, administrativos y padres de familia para contribuir en la formación de los egresados.
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