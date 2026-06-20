Boletos en reventa para el partido México vs Corea alcanzaron hasta 120 mil pesos

Proceso

GUADALAJARA, Jal. (apro).- La reventa de boletos para el partido entre las selecciones de México y Corea disparó los precios de acceso al Estadio Guadalajara hasta los 120 mil pesos, mientras aficionados denunciaron intentos de fraude, ofertas de entradas presuntamente falsas y paquetes turísticos incumplidos.

En los alrededores del inmueble, previo al encuentro mundialista, aficionados reportaron que los revendedores ofrecían boletos desde 30 mil pesos para las zonas más económicas y hasta entre 80 mil, 90 mil e incluso 120 mil pesos para localidades de mejor ubicación. Algunos exigían pagos únicamente en efectivo.

Héctor Aguiar, aficionado originario de Guadalajara que actualmente reside en Mexicali, consideró que los precios representan un abuso para quienes buscan asistir a los partidos de la Copa del Mundo.

“Del más caro, 75 hasta 80. Y los más baratos, pues, que muy raro. Los más baratos que andaban ahí es 50 mil. Yo conseguí 30mil, pero no los compré”, relató. Al ser cuestionado sobre cuánto estaría dispuesto a pagar por una entrada, respondió: “Lo que cueste el boleto, nada más… no le voy a dar más de lo que… es un abuso eso”, manifestó.

Con experiencia en cuatro Copas del Mundo —México 1970, México 1986, Estados Unidos 1994 y la actual edición—, Aguiar comparó los precios observados en Guadalajara con los que pagó en anteriores torneos. Recordó que en Estados Unidos adquirió un boleto para un partido entre las selecciones de ese país y Paraguay por 150 dólares, una cifra muy inferior a las cantidades que observó en la reventa local.

El aficionado atribuyó la especulación a la alta demanda que generan los torneos mundialistas en países latinoamericanos.

“Porque somos más apasionados. Brasil es lo mismo. A mí me tocó ir a la final de Brasil-Italia en Los Ángeles. Estuvo bien difícil conseguir boletos”, comentó.

Las dudas sobre la autenticidad de las entradas también marcaron la jornada.

Alberto Carbona, visitante procedente del Estado de México que se encontraba en Zapopan por motivos laborales, acudió al estadio con la intención de conseguir un boleto, pero desistió ante el riesgo de ser víctima de fraude.

Según relató, varias personas le ofrecieron accesos en reventa. Uno de ellos se vendía en apenas 2 mil pesos, situación que le pareció sospechosa después de consultar con conocidos que ya habían ingresado al estadio. También observó boletos ofertados entre 85 mil y 90 mil pesos.

Ante la incertidumbre sobre la autenticidad de las entradas, decidió abandonar la búsqueda y seguir el encuentro desde el FIFA Fan Fest.

Otro aficionado denunció un presunto fraude relacionado con un grupo de aproximadamente 30 personas que viajó desde Cancún a Guadalajara. Según explicó, les prometieron venta de boletos para el partido una vez llegaran a la ciudad, pero únicamente les comercializaron entradas para el juego inaugural. Al acudir este jueves al estadio, los accesos prometidos nunca fueron entregados, pese a los gastos realizados en transporte y hospedaje.

Detienen a 10 personas por documentos falsos

En medio de los reportes de reventa y posibles engaños, la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan informó sobre la detención de 10 personas que intentaron ingresar al estadio con identificaciones falsas o con documentos que no correspondían a su identidad.

El comisario general de Seguridad Pública de Zapopan, Roberto López Macías, detalló que las detenciones ocurrieron durante los filtros de revisión instalados en los accesos al inmueble.

“Contamos con 10 detenidos por haber traído documento apócrifo o en su defecto no a su persona”, señaló.

Explicó que los casos fueron detectados por los controles de seguridad implementados en coordinación con la FIFA, instancia que identificó inconsistencias entre las identificaciones presentadas y los titulares registrados para los boletos.

De los 10 detenidos, ocho quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que deberá determinar su situación jurídica en 48 horas.

Pese a los testimonios de aficionados sobre reventa y posibles boletos falsificados, hasta este viernes no se habían presentado denuncias formales por esos hechos ante la Fiscalía de Jalisco ni en los módulos móviles instalados para la atención de incidentes relacionados con el Mundial.