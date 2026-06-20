Alemania remonta a Costa de Marfil y asegura su clasificación

Después de dos mundiales de quedar eliminada en la 1ra fase

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Alemania tuvo que venir de atrás para derrotar 2-1 a Costa de Marfil en Toronto y asegurar su boleto a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los africanos pusieron en aprietos a una de las favoritas del torneo, pero la figura de Deniz Undav terminó marcando la diferencia.

El encuentro fue muy disputado desde el arranque. Alemania generó peligro con Kai Havertz y Jamal Musiala, pero el arquero Yahia Fofana respondió de gran manera.

Contra todo pronóstico, Costa de Marfil golpeó primero al minuto 29, cuando Franck Kessié aprovechó una oportunidad dentro del área para adelantar a los Elefantes y silenciar a la afición alemana.

Para la segunda mitad llegó la reacción germana. Deniz Undav igualó el marcador tras conectar un gran centro y, cuando el partido parecía encaminarse al empate, volvió a aparecer en la recta final para marcar su doblete y darle la victoria a Alemania.

Con el triunfo, los teutones llegaron a seis puntos y aseguraron su presencia en los dieciseisavos de final, mientras que Costa de Marfil se jugará su clasificación en la última jornada.