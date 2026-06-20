Fotonota: Hacen operativo para dar con el “tirador de la Atlixcáyotl”

Desde Puebla

Elementos de la secretaría de Seguridad Pública estatal implementaron un operativo blindado sobre la Vía Atlixcáyotl.

Tras los recientes y constantes ataques del “tirador” reportado en la zona.

Circule con precaución.

CONFIRMAN OPERATIVO

FGE confirmó que realizaron una simulación de los ataques en la Vía Atlixcáyotl

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor confirmó que peritos realizaron una simulación de los ataques en la Vía Atlixcáyotl.

Con el objetivo de establecer la trayectoria de las balas, determinar el calibre y la velocidad.

Destacó que básicamente fueron diligencias de balística, y existen avances importantes en las investigaciones.