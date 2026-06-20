Mantienen vigilancia y prevención en la Vía Atlixcáyotl

– La Policía Estatal implementa patrullajes focalizados, labores de disuasión y supervisiones en accesos y salidas de esta vialidad.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Con el propósito de garantizar el tránsito seguro de las y los automovilistas que circulan sobre la Vía Atlixcáyotl, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) mantiene un despliegue operativo, respaldado por acciones de prevención y vigilancia.

Como parte de la estrategia Puebla Segura, la Policía Estatal lleva a cabo patrullajes focalizados, dispositivos de seguridad en puntos estratégicos, labores de disuasión para inhibir conductas delictivas y atiende de forma oportuna cualquier situación de riesgo.

De manera complementaria, las fuerzas estatales efectúan recorridos diurnos y nocturnos las 24 horas del día, así como supervisiones en accesos, salidas retornos y zonas de mayor afluencia.