Relacionan formación de caries en niños por uso prolongado del biberón

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Especialista y académico de la UAG presentó esta investigación en la Reunión Anual de la Sociedad Española de Odontopediatría

Existen alta prevalencia de caries de la infancia temprana en pacientes con uso prolongado y nocturno del biberón, especialmente cuando existen hábitos asociados como consumo frecuente de azúcares, inicio tardío de higiene oral y baja exposición a flúor.

Esto lo dio a conocer el Profesor Investigador y Cirujano Dentista con Especialidad en Odontopediatría y Doctorado en Educación, Dr. José Armando Núñez Luévano en su investigación titulada “Relación entre caries de la infancia temprana y uso prolongado de biberón en niños menores de 72 meses”, desarrollada junto con colaboradores del Posgrado de Odontopediatría de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

El doctor mostró su investigación en la XLVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP), en conjunto con la XIV Reunión de la SPOP y la V Reunión Ibérica de Odontopediatría, celebrada en Zaragoza, España, del 14 al 16 de mayo de 2026.

“Fue un evento internacional muy importante para el área de odontopediatría, donde se reunieron especialistas, investigadores y docentes de distintos países iberoamericanos para compartir avances científicos y experiencias clínicas”, dijo.

El profesor comentó que también se presentó un cartel científico relacionado con un reporte de caso de frenectomía en un paciente pediátrico con anquiloglosia tratado en la clínica de posgrado de la UAG.

Hallazgos

El doctor comentó que, aunque estadísticamente no se encontró una asociación significativa entre la duración del uso del biberón y la presencia de caries, clínicamente sí se observó una tendencia importante que coincide con lo reportado en la literatura científica internacional.

Por otro lado, en el cartel clínico de frenectomía se enfatizó la importancia del diagnóstico temprano y del abordaje interdisciplinario en pacientes pediátricos con anquiloglosia, mostrando resultados funcionales favorables posteriores al tratamiento quirúrgico.

Para el doctor, la participación en este evento internacional fue una experiencia enriquecedora tanto en el ámbito académico como personal. El poder representar a la UAG en un foro internacional permite intercambiar ideas con investigadores y especialistas de otros países, conocer nuevas líneas de investigación y fortalecer la colaboración científica internacional.

“También fue muy satisfactorio compartir el trabajo desarrollado desde el posgrado de odontopediatría y observar el interés de otros profesionales por las problemáticas de salud oral infantil que enfrentamos en nuestra población. Este tipo de eventos ayudan a ampliar la perspectiva clínica y científica de nuestra práctica diaria”, apuntó.

Investigar para lograr avances

El Dr. Núñez Luévano apuntó que la investigación es fundamental porque permite sustentar la práctica clínica con evidencia científica y mejorar continuamente la atención que se brinda a los pacientes. En odontopediatría particularmente, investigar ayuda a identificar factores de riesgo, desarrollar estrategias preventivas y mejorar la calidad de vida de los niños desde edades tempranas.

Además, la investigación fortalece la formación académica de estudiantes y especialistas, lo que fomenta un pensamiento crítico y una odontología más ética, actualizada y basada en evidencia.

El doctor compartió un mensaje acerca de la investigación “les diría que no tengan miedo de involucrarse en investigación desde etapas tempranas de su formación. Muchas veces se piensa que investigar es algo complicado o reservado únicamente para expertos, pero realmente inicia con la curiosidad de querer entender mejor los problemas que vemos en clínica”, explicó.

La odontología actual requiere profesionales capaces no solo de tratar enfermedades, sino también de generar conocimiento que contribuya a la prevención y mejora de la salud oral de la población y por ello el doctor invitó a los interesados a conocerla y vivirla en toda su extensión.

El académico agradeció a la UAG y al Posgrado de Odontopediatría por el apoyo brindado para participar en este tipo de eventos internacionales, ya que representan una gran oportunidad de crecimiento académico y profesional.