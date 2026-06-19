México vence a Corea del Sur, asegura el liderato y avanza a los dieciseisavos de final

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección Mexicana consiguió su segundo triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. En un duelo que enfrentó a los dos ganadores de la primera jornada del Grupo A, el Tri se quedó con tres puntos de oro que le permiten asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final y el liderato del sector.

El encuentro fue intenso y muy disputado desde el silbatazo inicial. Tanto mexicanos como surcoreanos buscaron imponer condiciones, aunque las oportunidades de gol fueron escasas durante la primera mitad. Cuando parecía que el empate persistiría, un error del guardameta Kim Seung-gyu al minuto 50 fue aprovechado por Luis Romo, quien no perdonó y marcó el único tanto del encuentro para desatar la euforia de la afición mexicana.

Corea del Sur reaccionó y se lanzó al ataque en busca de la igualada, pero se encontró con una destacada actuación de Raúl “Tala” Rangel, quien apareció en los momentos clave para mantener su portería en cero. Con este resultado, México llegó a seis puntos y aseguró matemáticamente el primer lugar del Grupo A, por lo que disputará los dieciseisavos de final en casa y con el apoyo de su gente. Por su parte, Corea del Sur se jugará su boleto a la siguiente ronda frente a Sudáfrica en la última jornada