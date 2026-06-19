Todo sigue vivo en el Grupo B; Canadá lidera y Bosnia y Qatar se juegan la vida

Leonardo Guzmán Hernández

La segunda jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó un panorama favorable para Canadá y Suiza, pero mantuvo abierta la pelea por la clasificación. Los canadienses son líderes del sector tras golear 6-0 a Qatar, mientras que Suiza ocupa el segundo lugar luego de imponerse 4-1 a Bosnia y Herzegovina. Ambos llegan a la última fecha dependiendo de sí mismos para avanzar a los dieciseisavos de final.

Canadá suma cuatro puntos y una amplia diferencia de goles, mientras que Suiza también acumula cuatro unidades. Por detrás aparecen Bosnia y Qatar con apenas un punto cada uno, por lo que llegarán obligados a ganar en la última jornada si quieren mantener vivas sus aspiraciones de avanzar como segundo lugar del grupo.

Sin embargo, la esperanza para bosnios y qataríes no está completamente perdida. Además de pelear por el segundo puesto, ambos aún conservan posibilidades matemáticas de clasificar como uno de los mejores terceros del torneo. El duelo directo entre Bosnia y Qatar será prácticamente una final, mientras que Canadá y Suiza definirán al líder del sector.

Posiciones Grupo B

Pos. Selección. Pts

1️⃣ Canadá. 4

2️⃣ Suiza. 4

3️⃣ Bosnia y Herzegovina. 1

4️⃣ Qatar. 1

Última jornada (24 de junio)