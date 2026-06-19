Se debe respetar la presunción de inocencia en caso de alcaldesa de Tenancingo: Hernández

EL VALLE

Toluca, Méx.- Ante las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sobre el presunto autosecuestro de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, el diputado de Morena, Maurilio Hernández González, hizo un llamado a respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, principios fundamentales del sistema de justicia mexicano.

Luego de que la Fiscalía difundiera información relacionada con el caso, en la que señala la posible participación de la propia edil y algunos de sus familiares en los hechos investigados, el legislador consideró que aún no existe una resolución judicial definitiva que permita establecer responsabilidades.

Hernández González subrayó que corresponde a las autoridades ministeriales presentar pruebas sólidas y acreditar sus señalamientos ante los tribunales, mientras que será responsabilidad de los jueces determinar la veracidad de las acusaciones conforme a derecho.

“Una cosa es lo que diga la Fiscalía y otra cosa es lo que finalmente se pueda demostrar en un juicio”, expresó el diputado morenista.

El diputado sostuvo que, aunque la información difundida por las autoridades forma parte de una investigación en curso, ello no implica que las personas señaladas hayan sido declaradas culpables, por lo que insistió en la necesidad de esperar el desarrollo de las diligencias y las resoluciones judiciales correspondientes.

Asimismo, enfatizó que el principio de presunción de inocencia obliga a que toda persona sea considerada inocente hasta que exista una sentencia firme emitida por una autoridad competente, por lo que advirtió sobre el riesgo de emitir juicios anticipados basados únicamente en versiones o declaraciones obtenidas durante la investigación.

El diputado sostuvo que Morena es una organización integrada por miles de personas y que los posibles actos irregulares de algún funcionario deben analizarse de manera particular, sin generalizaciones.

Finalmente, reiteró su confianza en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia y manifestó que será hasta que concluya el proceso legal cuando existan elementos suficientes para emitir una valoración definitiva sobre la situación de la alcaldesa de Tenancingo.