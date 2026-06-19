Sostiene FGJEM que alcaldesa de Tenancingo planeó su secuestro

EL VALLE

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que luego de una investigación, logró esclarecer los hechos relacionados con el supuesto secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy “N”, ocurrida el pasado 31 de mayo, y señala que dicha privación ilegal de la libertad se habría tratado de un presunto “autosecuestro” en el que participaron familiares de la funcionaria.

Los detenidos son identificados como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, mientras se solicitó la Audiencia de Formulación de Imputación en contra de una servidora pública municipal y cuenta con mandamiento judicial vigente para la captura de dos masculinos más, todos ellos presuntamente relacionados con el “secuestro”.

En la carpeta se señaló que estando a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen, tipo Jetta, color arena, estacionada afuera de su domicilio, ubicado en el municipio de Tenancingo, cuando llegó un carro rojo con dos masculinos y una femenina, uno de ellos bajó, se me aproximó, la tomó del brazo y con un arma de fuego la amenazó para privarla de mi libertad obligándola a abordar ese vehículo, pero se dio tiempo de entregarle sus pertenencias a una familiar que estaba con ella.

Una vez a bordo de ese automóvil iniciaron su marcha y en algún momento “sus captores”, le habrían entregado un teléfono celular para que se comunicara con sus familiares para que fuera ella misma quien realizara la exigencia económica a cambio de su liberación e instruyera que no se llevaran a cabo acciones operativas para su localización.

Derivado de diversos actos de investigación la Fiscalía del Estado de México estableció que el dispositivo móvil que le entregaron a N.N.P., para realizar las llamadas, el pasado 7 de junio presentó desplazamiento, inicialmente hacia la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México y posteriormente al estado de Oaxaca, concretamente a la comunidad de San José La Noria, en donde, la línea telefónica permaneció activa del 8 al 10 de junio pasados.

Además, se estableció que en los hechos fue utilizado un vehículo marca Volskwagen tipo Virtus, color rojo el cual fue identificado en una videograbación captada por una cámara de vigilancia, del análisis videográfico efectuado no se advirtió acto alguno de violencia física ejercido en su agravio, por el contrario, las imágenes permiten observar que uno de los probables intervinientes incluso le auxilia para que descienda de su vehículo y se traslade al automotor rojo, sin que se observen actos de fuerza, sometimiento o resistencia por parte de la femenina.

De igual forma se estableció que el vehículo Virtus en el que supuestamente “la víctima fue privada de la libertad”, era utilizado habitualmente por Karla Valeria “N”, quien habría participado en los hechos junto con su hermano y su pareja sentimental, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, respectivamente. Estas tres personas, huyeron al estado de Oaxaca.

Una vez identificados los probables partícipes de este hecho, la Fiscalía mexiquense solicitó colaboración a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca por lo que el pasado 11 de junio, elementos de ambas instituciones lograron su captura en esa entidad.

La investigación estableció que, desde el mes de febrero de este año, dos sujetos identificados como José Roberto “N” y Oscar “N”, respectivamente esposo y cuñado de la presidenta municipal, comenzaron a planear un “falso secuestro de la edil” en el que exigirían el pago de un supuesto rescate por la cantidad de 40 millones de pesos, recursos que serían obtenidos del erario municipal.

Se cuenta con entrevista en sede ministerial en la que uno de los partícipes refiere que “todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.

De los actos de investigación se desprende que en dicha planeación y ejecución también habría participado la propia presidenta municipal, de iniciales N.N.P., quien pretendía justificar un faltante de recursos públicos por el mismo monto, generado en su propia administración.

Para llevar a cabo el “falso secuestro”, Oscar “N” contactó a su amigo Cristian “N”, a quien “le propuso un negocio” y le ofreció que José Roberto “N”, un pago de 500 mil pesos a cambio de su participación.

Este sujeto, a su vez, invitó a su pareja sentimental Karla Valeria “N” y al hermano de esta, Víctor Manuel “N”. Entre los números telefónicos de Oscar “N” y Cristian “N” existe comunicación desde el mes de abril a junio del 2026, con 136 llamadas.

Cabe señalar al ser entrevistados, José Roberto “N” negó tener cualquier tipo de comunicación con Oscar “N” sin embargo de la investigación se advierten 49 registros de llamadas entre ellos en el periodo del 7 de abril al 4 de junio.

El 31 de mayo pasado, José Roberto “N”, Oscar “N”, N.N.P, Cristian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” materializaron la acción.

La Fiscalía del Estado de México, a través de actos de investigación de campo y gabinete, entre otros, entrevistas en sede ministerial, análisis de comunicaciones entre los intervinientes, así como de videograbaciones, estableció que, en grado de probabilidad, el día de los hechos, N.N.P., arribó a su domicilio a bordo de un vehículo marca Jetta, color arena, conducido por su hermana y en el que también viajaba su madre.

Una vez que se encontraba al exterior del inmueble, arribó un vehículo marca Virtus, color rojo, conducido por Karla Valeria “N”, del cual descendió Víctor Manuel “N”, quien, de manera simulada, aparentó obligar a la presidenta municipal a abordar la parte posterior de dicha unidad y después iniciaron su desplazamiento con dirección a la comunidad de San Pedro Zictepec, municipio de Tenango del Valle.

Derivado de las propias entrevistas se estableció que durante el trayecto, fue la propia N.N.P., quien indicó a sus acompañantes la ruta que debían seguir con la finalidad de evadir las cámaras de videovigilancia.

En ese momento advirtieron el paso de diversas unidades policiales con sirenas activadas, ante lo cual la referida manifestó que dicho despliegue probablemente obedecía a que alguno de sus familiares había alertado a las corporaciones de seguridad.

Acto seguido, se dirigió a sus acompañantes y les expresó “todo se salió de control”, en referencia a la intervención policial, por lo que les indicó que la dejaran en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín, perteneciente al municipio de Tenancingo, desde donde solicitaría auxilio, argumentando haber logrado escapar de sus supuestos captores.

En dicho lugar, N.N.P., fue localizada por su esposo, José Roberto “N” y el Director de Seguridad Pública Municipal, quienes posteriormente la trasladaron a su domicilio; en tanto, Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, huyeron de la entidad.

En cuanto a N.N.P, presidenta municipal de Tenancingo, se solicitó y obtuvo Audiencia de Formulación de Imputación también por el hecho delictivo de simulación de secuestro, la cual se llevará a cabo el próximo 9 de julio.

Por lo que respecta a la presunta afectación de 40 millones de pesos al erario, se dio vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, así como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

Cabe señalar que Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” también son investigados por el delito de extorsión, por el que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión de acuerdo con la Ley General en la materia.