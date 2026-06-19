Obras que transforman Atlixco: Ariadna Ayala inaugura rehabilitación de calle en el corazón del municipio

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La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inauguró la rehabilitación integral de pavimentación con concreto hidráulico y renovación de redes hidrosanitarias en la Calle 5 norte, una intervención que transformó esta vialidad y permitió un descubrimiento arqueológico.

Durante la inauguración, Ariadna Ayala destacó que este proyecto representa un acto de justicia social para las familias atlixquenses.

“Más allá de una mejora urbana, esta obra dejó un legado inesperado y profundamente significativo pues durante los trabajos fueron localizados vestigios arqueológicos que permitirán conocer más sobre el pasado del nuestro Atlixco y fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de las y los atlixquenses”, expreso Ariadna Ayala.

Con una inversión de más de 8 millones 500 mil, el gobierno realizó una intervención de 2,471.54 metros cuadrados que benefician de manera directa a mil 391 personas, pero más aún benefician a todo Atlixco, pues esta calle es de vital importancia par la movilidad del municipio.

Ariadna Ayala explicó que las acciones incluyeron la construcción de 1,914.74 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, 709.52 metros lineales de guarniciones, 722.84 metros cuadrados de banquetas estampadas, renovación de redes de drenaje sanitario y agua potable, renivelación de pozos de visita, instalación de luminarias y señalamiento vial.