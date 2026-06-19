El cantante y compositor LuisE presenta “Cancún”, su cuarto disco de estudio

Inspirado en el mar, la nostalgia y la vida nocturna del bello puerto de Quintana Roo.

Por Mino D’Blanc

“Cancún” es la cuarta producción discográfica de estudio del talentoso cantautor poblano LuisE, que presentará a su público y a los medios de comunicación el próximo sábado 20 de junio a las 17:00 horas en el Museo Textil La Constancia, ubicado en Avenida Obreros Independientes S/N Colonia Luis Obrera en Puebla. La entrada será gratuita.

-“Cancún”: fusión de géneros e inspiración portuaria:

Es un proyecto que marca un giro definitivo hacia sonidos tropicales y latinos como el afrobeat, la salsa, la bachata, el bolero y el pop latino. Y es que LuisE representa a una generación de creativos que entienden a la música como un proceso de transformación constante.

El joven artista de 22 años, se inspiró en el mar, la nostalgia y la vida nocturna precisamente de Cancún, Quintana Roo, lugar en el que vivió un tiempo. Este disco representa la etapa más madura, honesta y definida de su carrera hasta la fecha.

-Producción y dirección musical de “Cancún”:

El director musical del proyecto es el también compositor, arreglista y director Jorge Humberto Sánchez Castuera. Los músicos que grabaron son de primer nivel. Para esta producción, LuisE cuenta con el respaldo total de TELEBYN, así como de la famosa a nivel mundial organización musical Blanco y Negro.

-Las canciones que incluye “Cancún”:

1.- “Primera vez”, 2.- “Loco” Feat. Mexazon, 3.- “Todo me recuerda a ti”, 4.- “FuckFriends”

Feat. Amillan, 5.- “Llegaste a mí”, 6.- “Atardecer”, 7.- “Mañana”, 8.- “Corazoncito” Feat. Verónica, 9.- “El primero”, 10.- “Sobredosis” Feat. Kaos!, 11.- “Ella baila”, 12.- “BFF”, 13.- “Cali” beat. Zerafina, 14.- “Bossad” y 15.- “Cancún” Feat. gwzka, Caicer, Azdek.

-Historia y evolución de LuisE:

LuisE representa a una generación de creativos que entienden a la música como un proceso de transformación constante. Basta mencionar que “El Primero” que es el último sencillo que ha lanzado cuenta ya con más de 150K visitas en Youtube.

Con más de seis años de trayectoria, su proyecto se ha consolidado a partir de la exploración creativa, el riesgo y una búsqueda clara de identidad, evolucionando más allá de géneros o de fórmulas establecidas.

La evolución del talentoso cantante y compositor se comenzó a consolidar con “COSMOS” lanzado en el año 2024 y que es un proyecto conceptual que marcó un punto de inflexión en su carrera. Más allá de los géneros, “COSMOS” destacó por su coherencia estética y madurez autoral con temas como “Ojitos”, conectando con audiencias no solo nacionales, sino internacionales y ampliando el alcance del proyecto. Cabe destacar que participó con dicha canción en la instancia final en el concurso de la reconocida Paty Cantú para abrir su concierto en el icónico Auditorio Nacional.

LuisE durante el último año ha fortalecido su identidad desde la autoría total. Un ejemplo claro es el lanzamiento de “Loco” en colaboración con Mexazon, canción que fue producida, escrita y dirigida totalmente por él mismo, incluyendo su parte audiovisual. Asimismo, su colaboración con la cantautora argentina Ammillan en “Fuckfriends” y su participación en espacios selectivos de formación dentro de TCSACM 10G de la Sociedad de Autores y Compositores de México refleja su interés por el intercambio creativo internacional.

-Presentaciones importantes y reconocimientos en su trayectoria:

Ha participado en dos ediciones de “40 Básico”, en showcases en la Universidad Anáhuac Puebla y en un evento de “Pasión FM”, en los que ha consolidado su propuesta en formato en vivo. Ha sido galardonado con el Premio TELEBYN, el “40 Básico” de Grupo Tribuna Puebla y el Premio “Pasión” de Cinco Radio Puebla.

-LuisE invita al público a la presentación de “Cancún”:

El artista posteó en sus redes: ¡Mi gente de Puebla! Por fin llegó el momento de compartir con ustedes “Cancún”, mi nueva producción discográfica. Estoy muy emocionado de llevar nueva música, ritmos frescos y toda mi energía a un escenario increíble. Armen el plan con sus amigos y acompáñenme a vibrar alto en un lugar espectacular. ¡La entrada es libre, así que no hay excusa!

A la vez, agradeció al Gobierno del Estado de Puebla y a Museos Puebla tanto el espacio otorgado, como el impulso que le han dado.