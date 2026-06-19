Brasil vuelve a escena sin Neymar

Estados Unidos busca unirse a México en los dieciseisavos

Leonardo Guzmán Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes con el arranque de la segunda jornada de los Grupos C y D. La actividad tendrá como principal atractivo el segundo compromiso del anfitrión Estados Unidos, que podría convertirse en la segunda selección en asegurar su boleto a los dieciseisavos de final después de México. Además, Brasil volverá a la actividad con la misión de conseguir su primera victoria del torneo.

La jornada abrirá con el duelo entre Estados Unidos y Australia a las 13:00 horas, un encuentro clave para el Grupo D. Más tarde, a las 16:00 horas, Escocia y Marruecos buscarán sumar puntos importantes en la pelea por la clasificación dentro del Grupo C.

Por la noche, la atención se trasladará a Brasil, que enfrentará a Haití a las 18:30 horas con la obligación de ganar tras empatar en su debut frente a Marruecos. El cierre de la actividad será a las 21:00 horas, cuando Turquía y Paraguay disputen un duelo de alta presión, ya que ambos necesitan sumar para mantenerse con aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Partidos de hoy (hora del centro de México)

Estados Unidos vs Australia | 13:00 horas

Escocia vs Marruecos | 16:00 horas

Brasil vs Haití | 18:30 horas

Turquía vs Paraguay | 21:00 horas