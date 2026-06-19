México amarró liderato del grupo A

Corea, República Checa y Sudáfrica se jugarán la clasificación en la siguiente jornada

Leonardo Guzmán Hernández

La segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó a México como el primer clasificado del sector a los dieciseisavos de final. El Tri derrotó 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara y llegó a seis puntos, asegurando matemáticamente el liderato del grupo sin importar lo que ocurra en la última fecha.

Por su parte, República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en Atlanta, resultado que mantiene con vida a ambas selecciones, aunque complicó seriamente sus aspiraciones de avanzar. Los checos y los Bafana Bafana suman apenas un punto, mientras que Corea del Sur se quedó con tres unidades tras caer ante México.

La última jornada promete ser de alta tensión. Corea del Sur depende de sí misma para avanzar si derrota a Sudáfrica, mientras que los africanos están obligados a ganar para mantener opciones de clasificar. Del otro lado, República Checa buscará dar la sorpresa ante México y esperar una combinación de resultados que le permita seguir con vida. Además, el formato del torneo mantiene abierta la posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros lugares, por lo que ninguna selección está eliminada.

Posiciones Grupo A

Pos. Selección. Pts

1️⃣ México. 6

2️⃣ Corea del Sur 3

3️⃣ República Checa 1

4️⃣ Sudáfrica 1

Última jornada (24 de junio)

México vs República Checa | 19:00 horas

Corea del Sur vs Sudáfrica | 19:00 horas

Horarios del centro de México.